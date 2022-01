EXCLUSIV! Andreea Podărescu spune tot adevărul despre relația pe care o are cu fiul ei! Vedeta a izbucnit în lacrimi! “Băiețelul meu m-a învățat foarte multe lecții”

In articol:

Andreea Podărescu nu își mai încape în piele de fericire de 4 ani încoace, de când a devenit mămica unui băiețel minunat, pe nume Anthony. Deși a avut un trecut amoros zbuciumat, fiind părtașă la scandaluri și certuri grave, bruneta se bucură în fiecare zi de momentele speciale petrecute alături de micuțul ei.

Andreea Podărescu, mărturii din relația mamă-fiu

Andreea Podărescu și Anamaria Ticea [Sursa foto: Captură YouTube]

Andreea Podărescu este foarte activă pe rețelele sociale și nu se ferește să vorbească despre evenimentele care au loc în viața ei, fie ele plăcute sau neplăcute. Invitată în cadrul emisiunii "WOW Zodiac", moderată de Anamaria Ticea și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, vedeta a dezvăluit cum se înțeleg ea și fiul ei și cât de apropiați sunt.

“În relația cu băiețelul meu, cred că suntem mai degrabă prieteni, copilașul meu este foarte apropiat de mine. El și-a petrecut cel mai mult timp, dacă nu tot timpul alături de mine și nu am fost mai mult ca o prietenă pentru el, în sensul că nu am încercat să mă impun atât de tare încât să mă știe de frică. Nu mă știe de frică absolut deloc, iar acum se văd și repercusiunile, pentru că nu prea mă ascultă și își dorește să facă numai cum vrea el, dar sper că o dată cu trecerea anilor, se va mai cuminți, pentru că acum debordează de energie și mă gândesc că poate din cauza faptului că este băiat și băieții sunt mai energici, dar atât timp cât este sănătos, asta este tot ce contează.“, a declarat Andreea Podărescu.

Cel mai mult au marcat-o lecțiile de viață primite de la cel mic, pe care îl iubește nespus de mult.

Aceasta mărturisește că, de când a devenit mamă, s-a produs o schimbare în bine în ceea ce privește modul său de gândire.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

“Băiețelul meu m-a învățat foarte multe lecții, unele pot fi spuse, altele nu, pentru că sunt mult prea personale, dar pot să spun că ceea ce am învățat de la el este, în primul rând, să am răbdare atunci când îmi doresc un lucru, pentru că la un moment dat, cu siguranță se va materializa. Și în al doilea rând, iubirea necondiționată, pentru că el m-a iubit pe mine și mă iubește indiferent de starea în care mă aflu, de dispoziția pe care o am. Iubirea necondiționată este foarte importantă într-o relație și în viață în general și, dacă înainte de a-l avea pe fiul meu nu puneam accent pe acest lucru, acum am învățat însemnătatea lui.”, a mărturisit Andreea Podărescu, în exclusivitate, platoul WOWnews.

Citeste si: Andreea Podărescu îl face praf pe tatăl fiului ei: ”Detalii din infern”

Ce spune Andreea Podărescu despre un al doilea copil?

Andreea Podărescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Așa cum a declarat mai sus, Andreea Podărescu este de nedespărțit cu fiul ei. Vedeta susține că nu își vede viața fără copilașul ei în vârstă de 4 anișori și că acum, după atâta timp, el este singura ei prioritate.

“Cea mai importantă persoană din viața mea este copilașul meu, fără de care nu aș putea să mai trăiesc nici măcar o zi. El este sensul vieții mele! Atât de tare m-am focusat pe copilașul meu în acești ani, încât am uitat de celelalte aspecte, pentru că, consider că nu mai este nimic important în afară de el.”, a precizat bruneta.

Gazda emisiunii a provocat-o pe vedetă să facă un exercițiu de imaginație și să se gândească cum ar fi să mai aibă încă un copil. Răspunsul acesteia a venit imediat, motivându-și alegerea.

“Nu cred că aș mai putea avea un copil și asta din cauza faptului că îmi doresc ca toată dragostea mea să i-o ofer băiețelului meu și cred că nici lui nu i-ar conveni prea mult să mai aibă un frățior sau o surioară, pentru că este foarte egoist din punctul ăsta de vedere și își dorește să se bucure doar el de dragostea mea și nu altcineva.”, a mai spus Andreea Podărescu, în exclusivitate, în cadrul emisiunii "WOW Zodiac".

Distribuie pe: