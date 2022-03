EXCLUSIV! Andrei Bănuță a pătimit multe până să vadă celebritatea! Artistul a făcut mărturisiri sincere: "A fost un drum greu și anevoios"

In articol:

Andrei Bănuță este artist foarte apreciat de publicul român. Deși a intrat de puțin timp în industria muzicală, a reușit să câștige simpatia oamenilor foarte repede, fiind, în același timp, foarte carismatic. Piesele lui au reușit să strângă sute de mii de vizualizări, iar atunci când este pe scenă face un spectacol de senzație.

Andrei Bănuță, despre drumul spre succes

Andrei Bănuță

Andrei Bănuță se bucură de un succes fantastic. Piesele lui ajung mereu în topuri, fiind foarte apreciate și ascultate. Până să ajungă aici, Andrei a trebuit să munească din greu, însă, se pare că nimic nu a fost în zadar. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, cântărețul ne-a mărturisit cum a fost parcursul lui în cariera muzicală.

"Depinde. A fost un drum greu și anevoios din punct de vedere profesional. Tot ce am făcut eu, de mic, de când am început să merg la concursuri, înțeleg acum că nu a fost în zadar. Toate momentele alea în care spuneam că e timpul să renunț și totuși nu o făceam, au dat roade acum, într-un fel sau altul, de fapt într-un fel mult mai mare decât mă așteptam eu. Sunt recunoascător, dar dacă vorbim de situații din viața mea prin care am trecut, nu au avut legătură neapărat cu muzica. Muzica a fost modul prin care eu am putut să îmi descarc sufletul, dar nu consider că sunt pe aceeași treaptă. Deci, dacă vorbim de truda, munca pe care am depus-o, da, a meritat.", a declarat Andrei Bănuță, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cu cine visează Andrei Bănuță să colaboreze

Andrei Bănuță

Andrei Bănuță este la început de drum, însă are vise mari. Acesta ne-a mărturisit că există câțiva artiști cu care își dorește să cânte pe aceeași scenă. Iată despre cine este vorba.

"Visul meu, de când eram mic, e să fac o piesă cu Andra. Dar cred că mai am un pic de mâncat până acolo. Muncesc eu și fac și piesă cu Andra într-o zi. Mi-ar plăcea mult. Dar sunt mulți oameni talentați. Cu Feli mi-ar plăcea, cu Irina Rimes. Să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși să cântăm cu cât mai mulți, pentru că sunt mulți oameni speciali în țara asta.", a mărturisit Andrei Bănuță, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.