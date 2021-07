EXCLUSIV Andrei Dascălu a confirmat! Ce spune despre relația cu Roxana Ghiță: „Între noi...”

Roxana Ghiță și Andrei Dascălu [Sursa foto: Instagram] 21:43, iul 22, 2021 Autor: Clara Ionescu

Andrei Dascălu și Roxana Ghiță au avut parte de o conexiune în Republica Dominicană. Cei doi Războinici au legat o frumoasă relație de prietenie. Cei doi au recunoscut că au simțit mai mult unul pentru celălalt. În cadrul competiției, ei au hotărât că vor putea încerca atunci când se vor întoarce acasă.

În platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, Războinicul a vorbit despre relația dintre cei doi.

„Cu Roxana Ghită prima dată m-am intalnit inainte de competitie. Am avut o mica discutie si am vazut ca din prima am avut o mică conexiune. Ea avusese o relatie, eu avusesem o relatie si erau multe chestii care s-au legat si pe care le aveam in comun. Apoi am intrat in competitie si cel mai bine m-am inteles cu Starlin si cu ea. Cu ea simteam nevoia de a ma descarca, simteam linistea. Statea asa calma si ma asculta. Cu ea puteam sa ma descarc, sa ii spun ce am pe suflet. Ii povesteam de familie, ii spuneam ca tata a avut niste probleme, ii spuneam ce planuri am eu, aveam cu cine vorbi si o simteam deschisa si puteam vorbi orice cu ea. Acolo a inceput o prietenie si am inceput sa ne intelegem din ce in ce mai bine, de aceea am si inceput sa dormim unul langa celalalt.

Noi nu am avut o relatie in competitie, pur si simplu ne intelegeam bine. Am avut discutii in care spuneam ca poate vom avea ceva impreuna, dar după ce se termină competitia. Eu i-am spus pentru ce sunt acolo si ce vreau sa fac, nu imi statea capul la relatie, pur si simplu ne intelegeam bine si asta a venit de la sine, venea natural. A fost un sărut în mare, fix inainte ca ea să plece. Dacă era sa inceapa ceva, incepea atunci, dar ea a plecat acasă”, a declarat finalistul Survivor România 2021, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Roxana Ghiță și Andrei Dascălu, la Survivor România 2021

Andrei Dascălu, despre actuala relație cu Roxana Ghiță: „Este ceva dificil...”

Andrei Dascălu a confirmat în platoul emisiunii „Ștafeta mixtă”, că între el și Roxana Ghiță este o legătură amoroasă. Cu toate acestea, momentan sunt încă în perioada de cunoaștere, motiv pentru care Războinicul este reținut în declarații.

„Acum este ceva intre noi, dar nu in totalitate. Este ceva dificil si greu de explicat. O sa lucram la chestia asta si o sa revenim cu mai multe amanunte”, a mai spus Andrei Dascălu.

Marius Crăciun și Andrei Dascălu [Sursa foto: Captura Video]