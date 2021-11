EXCLUSIV! Andy de la Puterea Dragostei spune tot adevărul despre relația cu Roxana Buzoiu și Ana-Maria Lintaru! Pe care dintre foste a iubit-o cel mai mult

In articol:

Andy Adetu este unul dintre cei mai râvniți concurenți care au participat vreodată la show-ul fenomen Puterea Dragostei. Acesta s-a făcut remarcat prin relațiile pe care le-a avut în competiție, dar și strategiile în care se implica.

Andy, totul despre relația cu Roxana

În prezent este burlac și așteaptă să cunoască o fată liniștită, pentru a avea o relație serioasă.

Andy și Roxana [Sursa foto: Captură YouTube]

Andy și-a făcut prima dată apariția în casă, în sezonul 1, când a trăit o poveste de dragoste intensă cu Roxana Buzoiu. Cei doi nu au fost mult timp împreună, motivul despărțirii fiind infidelitatea fostei concurente. Aceasta l-a înșelat pe Andy cu un concurent de la Puterea Dragostei din Grecia, cu care s-a sărutat în direct, chiar în fața lui.

"Mi-a plăcut de ea prima dată când am intrat în casă, iar mie când îmi place de cineva, nu stau la discuții. Am încercat să am o relație cu ea și de acolo ce s-a întâmplat lumea a văzut la tv. Au fost și mici certuri cum e normal într-o relație, într-o dragoste cu năbădăi. Acum ea este într-o relație cu cineva, deci este bine.", a declarat Andy Adetu.

Citeste si: Andi de la Puterea dragostei, înregistrat în timp ce o vorbea de rău de Loredana Chivu: "N-ai ce să stai cu ea, e prea..."

Timpul a trecut, iar Andy nu se ferește să spună ce mai simte pentru Roxana. Burlacul are un regret în ceea ce privește relația lor și astfel, s-a destăinuit în fața gazdei emisiunii "Totul despre Puterea Dragostei", Cornelia Ionescu.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

"O văd ca pe o prietenă acum, a trecut și timpul, nici nu am fost foarte mult timp, dar cât a fost a fost ceva frumos. Eu m-am simțit bine alături de ea puțin timp acolo, mi-ar fi plăcut, de ce nu, să fie poate mai mult timp, să rezistăm acolo în casă, să arătăm cu adevărat puterea dragostei, dar atâta a fost.", a mărturisit fostul concurent "Puterea Dragostei".

Andy, totul despre relația cu Ana-Maria Lintaru

Andy și Ana [Sursa foto: Captură YouTube]

Ana Lintaru este și ea una dintre fostele iubite ale lui Andy Adetu. Cei doi nu au fost împreună în timpul emisiunii, ci mult mai devreme, când erau adolescenți. Fostul concurent Puterea Dragostei a vorbit despre parcursul relației lor și motivul despărțirii.

"Ea are alt stil, un stil frumos.(...) Noi ne știam de mici și nu ne-am mai văzut o parte din viața noastră, de mai mulți ani și am vorbit cu ea și nu mai țineam minte cine este, iar ea mi-a adus aminte. Așa am vorbit, ne-am îndrăgostit și am format un cuplu. M-am despărțit de ea pentru că era posesivă, era geloasă și nici nu ne-am înțeles în ultima perioadă atunci și ne-am despărțit, fiecare pe drumul lui, dar fără certuri", a povestit Andy.

Citeste si: Andy spune tot! Adevăratul motiv pentru care Ana Maria de la Puterea Dragostei nu mai vrea să se întoarcă la Bogdan Mocanu

În ceea ce privește relația dintre Ana și Bogdan Mocanu, rivalul său din competiție, Andy consideră că cei doi nu se potriveau, amintindu-și că presimițirile lui s-au adeverit: "Bogdan dacă vedea o fată frumoasă fizic, sărea pe ea, fără să știe dacă se potrivesc."

Ce a fost de fapt între Andy și Andreea Oprică

Andy și Andreea Oprică [Sursa foto: Captură YouTube]

O altă cucerire de-a lui Andy a fost Andreea Oprică, care s-a luptat din răsputeri să intre în casă pentru ea, lucru care s-a și întâmplat. Au existat multe zvonuri despre apropierile celor doi, însă fostul concurent de la Puterea Dragostei rupe tăcerea și prezintă situația așa cum a fost de fapt.

Citeste si: Andy, primele declarații despre Bia de la Puterea dragostei, după ce s-a spus că au fost iubiți! ”Am ieșit de câteva ori!” EXCLUSIV

"Nu am avut o relație cu ea nici înainte, nici în timpul emisiunii și nici după. Ea și-ar fi dorit chestia asta și nu contest decizia ei, până la urmă e problema ei că s-a îndrăgostit de mine, eu nu am nicio vină. Am vrut să ne cunoaștem, am cunoscut-o și mi-am dat seama că nu pot avea nicio relație cu ea mai mult decât prietenie.", a explicat Andy.