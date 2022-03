EXCLUSIV! Antonia, reacție surprinzătoare după ce Codruț s-a împăcat cu Alexandra! Ce a spus despre cel care cândva o curta: "Are proasta impresie că sunt fiartă după el"

In articol:

Antonia este o fostă concurentă din cadrul unui celebru show matrimonial, difuzat pe Kanal D. Aceasta a avut idile cu mai mulți băieți, însă cea mai urmărită de public a fost cu Codruț, actualul iubit al Alexandrei.

Antonia, mesaj dur pentru Codruț

Antonia, Iasmina Halas și Iacob [Sursa foto: Captură YouTube]

Codruț și Alexandra au fost un cuplu extrem de iubit al sezonului 3, din carul show-ului matrimonial la care au participat. Cei doi au avut multe perioade în care s-au certat, ba chiar au fost și despărțiți, timp în care, fiecare cocheta cu altcineva. În ultima pauză pe care au luat-o de la relație, Codruț s-a cunoscut mai binecu Antonia, despre care a declarat în repetate rânduri că este foarte atras de ea.

În timp ce Antonia și Codruț puneau bazele unei posibile povești de iubire, Alexandra s-a întors în viața fostului ei iubit și a decis că își dorește împăcarea. Acest lucru s-a și întâmplat, iar invitată în emisiunea Corneliei Ionescu, difuzată exclusiv pe canalul de YouTube WOWnews, Antonia a vorbit despre această situație, făcând declarații uimitoare despre cel care cândva o curta. Alături de ea, în platou, au fost prezenți și Iasmina Halas și Iacob, care au susținut-o.

"Toată lumea se aștepta la o reacție din partea mea. Nici nu am simțit să am vreo reacție, nici nu am considerat că e cazul să spun ceva. Nu m-am simțit niciodată a doua femeie. Eu niciodată nu am avut relație cu el, nu m-am dus niciodată la el să îi propun lucrul ăsta. Nu s-a întâmplat asta, chiar dacă el are proasta impresie că eu sunt fiartă după el. El așa susține, dar nu e cazul. Nu am avut de ce să mă simt a doua femeie, din moment ce nu am avut o legătură prea mare cu el.", a mărturisit Antonia, în platoul WOWbiz.

Este sau nu Antonia singură?

În momentul de față, Antonia este mai discretă în ceea ce privește statutul ei amoros, însă Cornelia Ionescu a reușit să o determine să fie deschisă și să recunoască dacă există, în prezent, un bărbat în viața ei. Astfel, Antonia a mărturisit în premieră dacă se află sau nu într-o relație.

"În acest moment nu există niciun bărbat în viața mea. Nu știu dacă o să existe sau nu în viitorul apropiat, însă eu sper că da. El va trebui să fie sincer, onest, calculat în toate deciziile pe care le ia, frumos și nu neapărat înalt, dar să nu fie mai scund decât mine.", a declarat Antonia, în emisiunea Corneliei Ionescu.