Pe 22 august 2013, mama Monicai Gabor murea intr-un tragic accident petrecut in fata pesterii Polovragi, cand o bucata de stanca rostogolita de pe versant i-a cazut Veronicai Bulai direct in cap, omorand-o. Distruse de pierderea suferita, Monica, Ramona si Alina, fetele Veronicai, au avut grija ca locul de veci al mamei lor sa fie unul deosebit, inmormantarea in sine fiind un adevarat eveniment in Bacau. Cum pe Emil Gabor, tatal ei, nu se prea poate baza, barbatul fiind bolnav si avand patima bauturii, Monica Gabor s-a ocupat personal de mormantul celei care i-a dat viata.

Daca in primii ani de dupa tragedie pe mormant nu era nici un aranjament floral, recent iubita lui Mr. Pink a vorbit cu o femeie care a plantat mai multe flori, ingrijindu-se sa curete periodic - contra cost - si buruienile. Mai mult, dupa ce s-a deteriorat coroana de plastic din flori albe, care era lipita de crucea Veronicai Bulai, surorile Gabor au schimbat-o cu o coroana din flori rosii. Potrivit angajatilor din cimitir, cand Monica Gabor face pomana in America pentru mama ei, femeia respectiva vine si aprinde lumanari la locul de veci al femeii, tot la rugamintea fostei sotii a lui Irinel Columbeanu.