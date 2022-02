EXCLUSIV! Are 52 de ani, dar lumea nu îi dă mai mult de 20! Cântăreața Nico ne-a dezvăluit secretul frumuseții: "Am grijă la foarte multe lucruri"

In articol:

Nico este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Aceasta activează de foarte mult timp în industria muzicală românească, experiența și talentul fiind principalele ingrediente în succesul pe care îl are.

Nico, mesaj pentru cei care nu cred că are 52 de ani

De curând a împlinit vârsta de 52 de ani, deși nimeni nu îi dă acești ani, atunci când o vede. Acest lucru se datorează unui corp de invidiat și o personalitate extraordinară.

Nico [Sursa foto: Instagram]

Deși nu pare deloc, artista Nico a împlinit de curând frumoasa vârstă de 52 de ani. De când se știe nimeni nu i-a dat vreodată anii pe care îi are de fapt, iar acum, prin intermediul WOWbiz.ro, cântăreața le-a transmis un mesaj celor care îi spun că e mult mai tânără decât este.

"Mă simt foarte bine când aud lucrurile acestea. Vârsta este o sumă și atât, după cum spunea și doamna Stela Popescu, Dumnezeu să o odihnească. E un număr, până la urma urmei contează cum te simți. Eu mă simt foarte bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit până acum, pentru ce o să fie de aici înainte și ăsta cred că e cel mai frumos lucru, să te bucuri de ziua de azi." , a precizat Nico, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum se menține Nico mereu tânără?

Oriunde merge, Nico este o apariție. Are 52 de ani, dar dacă întrebi pe oricine, nu i-ar da mai mult de 20.

Artista are un corp frumos, un spirit viu și plin de energie și o personalitate extrem de carismatică. Mulți se întreabă cum reușește totuși, să nu arate deloc vârsta pe care o are și cum se menține în formă atât de bine. Cântăreața a rupt tăcererea și a dezvăluit secretul elixirului tinereții ei.

"Fiecare trăiește cum îi place și cum vrea. Am trăit cum am vrut, niciodată nu mi-am făcut un plan și nu m-am luat după nimeni. Am trăit cum mi-a plăcut și cum am simțit eu. Am grijă la multe lucruri, ca fiecare om în parte, pentru că fiecare știe ce îi face bine și ce nu. Și e normal să fii atent la ce mănânci, cu ce te îmbraci, dacă îți place compania unor persoane. Trebuie să fii atent, mi se pare normal, nu te duci așa unde vezi cu ochii. Fac alegerile cele mai bune și cred că fac foarte bine ceea ce fac.", a declarat Nico, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

