EXCLUSIV. Armin Nicoară a aflat diagnosticul medicului, după ce a căzut la pat și a avut nevoie de perfuzii! Artistul ne-a spus prin ce calvar a trecut: ”Nu puteam să mai stau în picioare”

Armin Nicoară s-a confruntat cu probleme de sănătate, în ultima perioadă. Celebrul artist ne-a dezvăluit clipele cumplite prin care a trecut după un eveniment în Irlanda. Armin a povestit cu lux de amănunte pentru WOWbiz.ro cum au decurs ultimele evenimente din străinătate, acolo unde a cântat și a petrecut încontinuu alături de publicul, care-l iubește și ascultă.

Acesta a picat la pat și a avut nevoie de perfuzii, după ultimul eveniment din Irlanda, unde oboseala i-a pus capac.

Armin Nicoară, dezvăluiri exclusive despre starea lui de sănătate

După multe zile foarte pline, oboseala s-a acumulat și l-a pus la pământ. Artistul spune că a răcit îngrozitor, iar gripa adunată cu oboseala și-au spus cuvântul. Armin Nicoară a menționat pentru WOWbiz.ro că s-a simțit atât de rău încât nu mai putea să stea în picioare. Se bucură acum pentru că a ajuns cu bine în țară, unde este îngrijit la domiciliu. Asta pentru că îi era frică să nu i se facă rău în aeroport, la întoarcerea din Irlanda. Armin susține că nu s-a simțit deloc bine, că a avut febră mare, însă ne asigură că nu a fost vorba de COVID, ci de răceală plus multă

oboseală. Cântărețul a mai spus că mare are două zile de perfuzii, pentru că tratementul lui continuă, chiar dacă acum se simte puțin mai bine.

” Eu continui să fac perfuziile, pentru că am făcut cinci zile și trebuie să fac șapte zile. Încă sunt cu o bronsită la plămâni, din câte mi s-a spus la control. Am avut febră, mi-a trecut acum. Febra am avut-o foarte mare, în jur de 39 spre 40, foarte mare. Nu-mi reveneam nicicum, luam pastile și nu-mi reveneam. Covid nu a fost, au fost evenimente foarte multe în zilele acelea și chiar după ce am terminat ultimul eveniment în Irlanda, am picat la pat. Mi s-a spus că poate să fie și din cauza oboselii și s-au acumulat toate, și gripa, răceala, oboseala, toate la un loc. Când am terminat evenimentul din Irlanda, am picat la pat. Am fost rău, am vomitat, am făcut și febra, de abia am ajuns în țară. Nu puteam să mai stau în picioare, cu febra, cu toate astea...eu continui cu perfuziile, mai am două zile, cu antibiotic”, a declarat Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro

