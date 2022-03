EXCLUSIV. Artiștii au transmis mesaje emoționante de 8 martie prin intermediul WOWbiz.ro! ”Ea este persoana care îmi dă putere”

In articol:

Mai mulți artiști cunoscuți de la noi din țară au dorit să le transmită un mesaj emoționant atât mamelor sale, cât și tuturor femeilor din România. Cu ocazia zilei de 8 martie, artiști precum Eugenia Nicolae, Diana Bucsa, Randi, Mario Joy, Moise, Minodora ne-au dezvăluit gândurile și sentimentele pentru femeile importante din viața lor.

Randi descrie femeia drept un suflet frumos, căreia îi dorește să aducă, în continuare, lumină și pace în toată lumea. Cântărețul are un mesaj special pentru toate femeile, de ziua acestora!

” La mulți ani tuturor sufletelor frumoase! Vă doresc să aduceți lumină, pace și compasiune în lume și în inimile bărbaților care vă iubesc! Gândurile mele bune merg astăzi către femeile și mamele din lumea întreagă care ne fac viața mai frumoasă!”, a declarat Randi, pentru WOWbiz.

Randi

Eugenia Nicolae este de părere că femeia este o eroină, în adevăratul sens al cuvântului! Totodată, cântăreața i-a transmis public mamei ei, un mesaj special de 8 martie. ”Bărbații creează prin imaginație, femeile creează din iubire. Când spun „femeie” inevitabil mă gândesc la dragostea maternă, la puterea internă a acestei ființe de a iubi necondiționat. Poate fi greu de înțeles, capricioasă, uneori vulnerabilă, dar va rămâne pentru totdeauna cheia vieții. Mă înclin în fața tuturor femeilor și mamelor greu încercate în această perioadă. Am văzut fotografii cu buncărele în care acum se nasc copii. Femeia este eroină, este speranță și iubire. La mulți ani, mamă! Te iubesc!”, este mesajul transmis de Eugenia Nicolae.

Mario Joy le dorește tuturor femeilor din întreaga lume o primăvară frumoasă, ținând să le mulțumească acestora pentru grija ce le-o poartă bărbaților.

ne-a spus și Mario Joy.

Mario Joy

Cosmin Bîrlan, un artist de muzică populară, a ținut să transmită un mesaj special pentru mama lui, de 8 martie, și pentru toate mamele și femeile din țară. ”Pentru mine ești unică, la fel cum este și iubirea sinceră pe care ți-o port! La mulți ani, mamă!! La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor!!”, a fost mesajul lui Cosmin Bîrlan, un tânăr interpret de muzică populară.

Cosmin Bîrlan

Minodora, Diana Bucsa și Moise, mesaje pline de dragoste pentru mamele lor

Minodora, Diana Bucsa, Moise, trei finaliști de la Eurovision România 2022 au ținut să transmită câteva cuvinte frumoase pentru mamele lor, cele care le-au dat viață și au avut grijă să nu le lipsească nimic.

”Mica este sufletul meu. Este persoana care-mi dă putere și persoana datorită căreia sunt cine sunt. Datorită ei sunt. Un om cu atitudine și un om demn. Le iubesc pe toate femeile, eu sunt o feministă înrăită, sunt de trei ori femeie, eu și cu Mihaela Tatu. Suntem de trei ori femeie, împreună cu toate fetele mele frumoase. Așa suntem noi femeile, întotdeuna cu fruntea sus și cu pieptul înainte”, ne-a dezvăluit Minodora.

Minodora

Diana Bucsa ne-a mărturisit că îi datorează totul mamei ei și spune că nu există cuvinte care să o descrie pe aceasta. ”Unei singure fiinţe din viaţa mea îi datorez tot ceea ce eu am şi ceea ce sunt azi “mama mea “…nu exista cuvinte care să o descrie! Vreau să-i mulţumesc pentru tot ceea ce m-a învățat: cum să dăruiesc necondiţionat, cum să am încrede în mine. Te iubesc, mămica mea…❤️ La mulţi ani tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 martie, va doresc o primăvara plină de lumina și culoare, sa fiți mereu iubite și respectate!”, este mesajul transmis de Diana Bucsa, pentru WOWbiz.ro

Diana Bucsa

Moise, unul dintre finaliștii concursului muzical Eurovision România, are o descriere foarte frumoasă a femeii. Cântărețul susține că femeia este universul oricărui copil și lumina din viața unui bărbat. De altfel, acesta are și un mesaj emoționant pentru mama lui, căreia îi mulțumește pentru ce este astăzi.

” Sunt de parere ca femeia inseamna viata. Iubire, finete, eleganta, grija, caldura, toate le primim de la ale noastre mamici. As putea spune ca femeia este sparke-ul din viata fiecarui barbat, universul fiecarui copilas. Sunt recunoscator pentru ca viata inca ma iubeste si o am langa mine astazi pe mami, cat sa ne putem sa ne bucura impreuna de tot ce am realizat pana acum. De-as putea, mi-as dori sa o pastrez o mie de ani, insa pana atunci vreau sa ii multumesc ca datorita ei sunt astazi eu, Moise, acelasi Johnny mic, cu suflet de copil, si in egala masura transmit toata dragostea si aprecierea mea pentru toate femeile, mamele, fetele! La multi ani si multumim ca existati! ❤️ ”, este mesajul transmis de Moise.

Moise si mama lui