EXCLUSIV! Așa se comportă Marian Vanghelie cu Oana Mizil, după presupusa bătaie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de restricție emis pe numele fostului primar

Marian Vanghelie și iubita sa, Oana Mizil, au fost surprinși la mare de paparazzi wowbiz.ro.

Cei doi s-au împăcat după ce fostul primar al Sectorului 5 ar fi bătut-o.

Marian Vanghelie și Oana Mizil, din nou împreună

Oana Mizil a trecut peste cearta și presupusa bătaie de la Marian Vanghelie. Cei doi soți, alături de fetiță și de mama Oanei au fost la mare. În imaginile surprinse de paparazzi, cei doi stau unul lângă celălalt, vorbesc, dar nu există gesturi apropiate între ei. Ei stau pe telefoane, schimbă două-trei replici. La un moment dat, fostul primar al Sectorului 5 a primit un telefon și s-a îndepărtat de iubita sa, pentru a vorbi în liniște, mai retras. Ulterior, el s-a întâlnit cu câțiva cunoscuți și s-au așezat la o masă pentru a servi o cafea. Însă, nu departe de șezlongul unde se afla soția sa, astfel să nu o piardă din ochi. Cei doi au o relație normală, nu par deloc afectați de cearta puternică din luna iuliem, care a ținut primele pagini ale ziarelor.

Dacă ne amintim, după ce scandalul de la sfârșitul lunii iulie a apărut în presă, Marian Vanghelie a spus de atunci că o să meargă cu soția la mare.

Oana Mizil, la spital, după ce ar fi fost bătută de Marian Vanghelie

Oana Mizil a ajuns la spital pe 24 iulie, iar în presă au apărut informații că a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce ar fi fost lovită de iubitul său. Primele declarații oferite de Marian Vanghelie infirmă bătaia, dar recunoaște că s-au certat.

”Ne-am certat și din cauza cerții pe care am avut-o, soției i s-a urcat tensiunea, are o problemă cu tensiunea și având o problemă cu tensiunea ne-am speriat, la un moment dat i se încleștase degetele și am chemat salvarea.

Am chemat salvarea, a luat-o salvarea și au dus-o la spital la Elias, iar colegii care au venit au auzit că ne-am certat, am avut un dialog civilizat, eu i-am chemat pe oameni le-am zis că se întâmplă, mi-a zis că să fiu atent că dacă doamna are probleme cu tensiunea. Evident, conform legii, spitalul a chemat poliția că așa e formula medico-legală când pe fond de ceartă se creează un incident, se cheamă poliția”, a spus Marian Vanghelie.

Tot atunci, fostul primar spunea că nu este vorba despre o ceartă atât de gravă, ba chiar o să meargă împreună la mare.

”O să vedeți dumneavoastră, o să auziți și de la ea, ne-am certat, eu nu lovesc. Într-o familie sunt multe probleme, asta e o situație intimă personală, nu cred că sunt singurul pe lumea asta care mă cert cu soția. Dumneavoastră o să vedeți zilele astea, o să fim la mare, o să vedeți că nu s-a întâmplat nimic. Ne-am certat vă spun eu, situația e puțin delicată, fiind persoană publică așa e viața, dacă nu era incidentul cu tensiunea nu mai venea nici salvarea și nici poliția”, a mai continuat Marian Vanghelie.

Ce s-a întâmplat cu ordinul de restricție împotriva lui Marian Vanghelie. Cum e posibil să fie împreună la mare?

Potrivit legii, în cazuri de violență domestică, unitatea spitalicească la care ajunge victima anunță poliția. Astfel, organele de poliție s-au sesizat și au formulat un ordin de protecție provizoriu.

„La data de 24 iulie a.c., în jurul orei 02:08, polițiștii Stațiunii Snagov au fost sesizați, prin apel 112, de către un spital din București, cu privire la faptul că, la unitatea de primiri urgențe, a fost transportată cu un echipaj medical, în vederea acordării de îngrijiri medicale, o pacientă, în vârstă de 45 de ani, din comuna Snagov, care a afirmat la internare, că a fost agresată fizic de către concubinul său.

Polițiștii din Snagov s-au deplasat la respectiva unitate spitalicească, iar, în urma activităților specifice desfășurate, s-au sesizat din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

De asemenea, polițiștii Stațiunii Snagov au aplicat formularul de evaluare a riscului, privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică și rezultând existența riscului iminent, au emis Ordin de Protecție Provizoriu, împotriva concubinul persoanei vătămate”, se arată în comunicatul transmis de autorități.

Oana Mizil neagă bătaia și și-a retras ordinul de protecție

Oana Mizil a oferit și ea primele declarații la câteva zile de la scandal și a negat că ar fi fost lovită de Marian Vanghelie. Ea spune că doar a îmbrâncit-o.

”Nu, nu m-a lovit. A fost o mare exagerare din partea presei. De două zile stau și mă uit și mă minunez. Pe fondul de stres al soțului și pe fondul meu de stres, pentru că de 5 ani suntem practic hărțuiți de DNA și nu numai, pur și simplu am ajuns la un moment de oboseală, de saturație, de nervozitate.

În orice familie există momente de tensiune, momente frumoase, momente grele și ușoare, iar vineri seara am avut o mică altercație cu soțul meu. Eu voiam să plec la mare mai devreme, el nu putea să plece din cauza proceselor și pur și simplu ne-am supărat și ne-am certat. În ziua în care soțul meu a ajuns condamnat pe nedrept și a primit această condamnare de 11 ani și 8 luni, o condamnare incredibil de mare, din ziua aceea eu am probleme cu cortizolul și am tensiune fluctuantă. Vineri seară, pe fondul de oboseală și stres maxim și de supărare, practic m-am supărat că nu m-a lăsat să plec la mare în ziua în care eu am vrut, tensiunea mi-a crescut foarte rău, am avut 18 cu 16 și așa am chemat salvarea, pentru că Marian s-a speriat foarte tare, mama mea s-a speriat, eu m-am speriat...", a declarat Oana Mizil în cadrul emisiunii ”News Hour with CNN”, de la Antena 3.