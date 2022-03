EXCLUSIV! Asta sigur o va enerva pe Maria! Marinescu recunoaște care este adevăratul motiv pentru care nu se mai împacă cu ea! "Mă omoară în somn"

In articol:

Cristian Marinescu este unul dintre cei mai iubiți influenceri din mediul online. Acesta a cunoscut succesul în urma participării în cadrul unui celebru show de matrimoniale, pe care l-a și câștigat. Acesta a avut o relație de cuplu cu Maria, o altă concurentă extrem de îndrăgită de public.

Marinescu, mărturii sincere despre relația cu Maria

Cristian Marinescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Chiar și după terminare competiției și despărțirea lor, oamenii încă sunt intrigați de subiectul Maria și Marinescu. Invitat în cadrul unui joc difuzat pe canalul WOWnews, moderat de Alex Nedelcu, Cristian Marinescu a vorbit deschis despre fosta relație și ce s-a întâmplat între cei doi ultima oară când au discutat. Iată ce dezvăluiri a făcut acesta.

"Am recunoscut-o! Știu cine e! Mă bucur că te-am cunoscut, am plecat. Este fosta doamnă Marinescu. Este Maria. În ultima perioadă mi-a dat câteva mesaje în care m-a înjurat, de mai multe ori. Eu nu i-am răspuns prima oară, peste câteva zile, la fel, mi-a scris, tot nu i-am răspuns. La câte mi-a zis, nu știu cum am mai ajuns astăzi aici. Nu știu de ce face asta.", a declarat Marinescu, în platoul WOWbiz.

De ce nu vrea Marinescu să se împace cu Maria?

Cristian Marinescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Marinescu susține vehement că nu mai există nicio șansă de împăcare între el și Maria. Deși toată lumea îi iubește și îi vede în continuare împreună, acesta refuză să reia povestea de iubire cu frumoasa blondină. În acest context, Marinescu rupe tăcerea și dezvăluie adevăratul motiv pentru care nu își mai dorește o relație cu Maria.

"Tot mediul online îmi zice că mi-am bătut joc de Maria, tot mediul online zice că are sentimente enorme pentru mine și tot felul de lucruri de astea. Dragilor, nu aveți de unde să știți exact ceea ce simte ea sau dacă are pe cineva sau nu, nu vreau să o acuz de nimic sau să vorbesc în numele ei.(...) Viitorul e decis, nu mai există împăcare, nu pot să stau cu așa femeie, nu am cum să stau cu ea. E prea răzvrătită, cred că mă omoară în somn.", a mărturisit Marinescu, în cadrul jocului moderat de Alex Nedelcu.