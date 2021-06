EXCLUSIV. Avem primele imagini de la botezul fetiței Dianei Pârvu și a lui Sergiu Negotiu Piloff! Ce s-a întâmplat la botez?

In articol:

Micuta Jacqueline a avut parte de o slujba superba si nu a fost bagata cu capul in cristelnita pentru ca Diana și Sergiu nu si-au dorit asta, ci doar a fost stropita cu apa sfintita pe cap. “Nici nu a fost cazul sa o bage cu capul in cristelnita vreo secunda. Nu ne-am dorit asta, iar preotul a respectat dorinta noastra. Dar Jacqueline s-a comportat exemplar si a stat cuminte in bratele naselor. Pentru ca da, are doua perechi de nasi”, ne-a mărturisit fosta prezentatoare.

Si daca fetita a fost cuminte mamica a plans nevoie mare:

“ Nu a plans ea, dar am plans eu si pentru ea. Doamne ce emotii am avut, inca dinainte de botez m-au luat emotiile iar astazi a fost o explozie de sentimente”, a mai spus Diana.

Avem primele imagini de la botezul fetiței Dianei Pârvu și a lui Sergiu Negotiu Piloff

Petrecere de boteza ca-n basme pentru micuța Jacqueline

Se anunta o petrecere de pomina dupa slujba, ca doar odata se boteaza fata mamei si a lui tata: “Urmeaza petrecerea si speram sa iasa asa cum ne dorim si toata lumea sa se simta bine, mai ales ea“, continua tânăra mămică.

Diana Pârvu ne-a dezvăluit că alături de echipa de profesioniști a fost organizată cea mai frumoasă petrecere de botez pentru minunea ei, care a venit pe lume în urmă cu ceva timp.

“Am avut noroc de o echipa de profesionisti care ne-a ajutat sa punem totul la punct, aici in Sibiu, Iulia si Casandra sunt fete extrem de talentate”, adaugă blondina.

Cât despre decor, Diana a ținut să ne mărturisească că este unul de vis, pentru prințese., a mai spus Diana Pârvu, pentru WoWbiz.

