EXCLUSIV! Bella Santiago a primit hate din partea fanilor Vivianei! Concurenta povestește ce s-a întâmplat: "Oamenii mă înjură, mă trimit în Filipine!"

Bella Santiago a intrat de puțin timp în competiția de modă "Bravo, ai stil! Celebrities!", însă a reușit să se facă extrem de plăcută. Aceasta este cunoscută pentru câștigarea a două mari concursuri, unul de voce, iar altul de imitat vedete.

Cu cine se vede Bella Santiago în finala "Bravo, ai stil"?

Bella este o persoană foarte carismatică, mai ales prin limba română stâlcită pe care o vorbește.

Bella a intrat în forță în concursul "Bravo, ai stil! Celebrities", speriindu-le într-o anumită măsură pe rivalele ei. Aceasta nu doar că primește feedback-uri bune la ținutele ei, ci este și foarte plăcută de publicul telespectator. Bella Santiago are și ea la rândul ei o preferată, alături de care se vede duelându-se în marea finală.

În cadrul unui interviu realizat de Irisha, în platoul WOWnews, bruneta a dezvăluit pe cine consideră rivala de top și își dă cu părerea despre aceasta.

"Din punct de vedere stilistic, nu cred că le e teamă de mine, pentru că unele fete sunt bune. Poate le efrică că am câștigat concursul de muzică din România prin votul publicului.(...) Ruxi are un stil foarte smart, versatil. E o fată foarte deșteaptă. Ea își gândește singură stilul hainelor, coafura, machiajul. Orice ținută pe care o prezintă pe scena "Bravo, ai stil" are rezultate foarte bune. (...) Viviana vrea să fie pe prima poziție, ceva nu îi convine.(...) Mă văd în marea finală, alături de Ruxi.", a declarat Bella Santiago.

Bella Santiago, batjocorită de fanii Vivianei Sposub

Pe lângă momentele frumoase petrecute în concurs, Bella afirmă că au existat și situații mai neplăcute. Una dintre ele este momentul în care a fost asaltată de injurii din partea fanilor colegei sale de competiție, Viviana Sposub. Cele două au avut un mic conflict din cauza unor glume legate de stilul vestimetar.

Fiindcă este de mai mult timp în competiție și a reușit să adune o comunitate mai mare de fani, aceștia i-au dat mesaje răutăcioase Bellei, care, pentru moment au demoralizat-o.

"Am avut mult hate, pentru că făceam glume despre Viviana. Ea are mulți fani, iar eu pentru că sunt nouă vorbeam despre ea și făceam tot felul de glume. Prin glumițe spun adevărul despre ținutele fetelor, ca să nu se supere, pentru că ăsta e felul meu. Nu vreau să comentez pe un ton serios, pentru că eu sunt un om care râde mereu, eu sunt pozitivă, fericită. Oamenii de acasă nu înțeleg asta și o iubesc foarte mult pe concurentă. Fanii ei n-au înțeles că e o glumă, au luat-o ca pe o răutate. Când m-am uitat la apariția mea la TV, am văzut că oamenii mă înjură, mă trimit în Filipine, îmi zic că sunt urâtă, proastă, pitică. Mi-am dat seama că am făcut cam multe glume pe seama ei și am zis că trebuie să mă opresc.", a povestit Bella Santiago, în exclusivitate, în platoul WOWnews.

