EXCLUSIV / Berna l-a căutat pe Philip după despărțire! Ce spune fostul concurent de la Puterea dragostei despre împăcare: „I-am zis că o iert, dar...”

In articol:

Philip a venit în platoul WOWbiz.ro și a făcut dezvăluiri incredibile despre Berna, fosta iubită. Cei doi s-au cunoscut pe când erau concurenți la show-ul matrimonial de pe Kanal D, Puterea dragostei, iar după ce și-au dat seama că au sentimente puternice unul pentru celălalt, au decis să formeze un

cuplu. Relația dintre cei doi nu a ținut pentru mult timp, iar după despărțire lucrurile au început chiar să se precipite între cei doi.

În urmă cu ceva timp, Berna l-a acuzat pe Philip că ar fi încolțit-o pe când ea se afla alături de o prietenă în Centrul Vechi. Fosta concurentă de la Puterea dragostei susținea că tânărul a agresat-o atat fizic, precum și verbal. Philip, însă, face noi dezvăluiri în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Se pare că fosta lui iubită l-a căutat după despărțire, ba chiar și-a cerut scuze pentru tot ce a zis în trecut despre el.

Philip, dezvpluiri incredibile! De ce l-a sunat Berna în urmă cu câteva zile

Tânărul spune că nu se aștepta ca Berna să vorească astfel de el, mai ales după tot ce a făcut pentru ea. În urmă cu câteva zile, fosta lui iubită l-a sunat la telefon și i-a mărturisit că-i duce dorul și că regretă amarcin despărțirea.

Philip, însă, nu s-a lăsat înduplecat de cuvintele ei, ba chiar i-a mărturisit că dacă ar putea să dea timpul înapoi ar șterge orice fărâmă de amintire cu ea.

Citeste si: EXCLUSIV| Berna de la Puterea Dragostei recunoaște că a fost agresată de Philip. Dezvăluiri cu ochii în lacrimi: "M-a tras de păr, m-a pus într-un colț..."

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

„Berna n-a fost o fată cuminte. A fost fată cuminte cat a fost cu mine, dar dupa ce ne-am despartit si-a aratat fata, cum era ea inainte sa o cunosc. Eu am scos-o si mult în Bucuresti, i-am aratat alta lume decat de unde era ea, de la Targul Mureș. I-am aratat cum e aici, cum gandesc oamenii. I-a placut mai mult distractia, ca sa nu zic alte cuvinte.

M-a sunat acum 2-3 zile nu stiu de ce, n-am inteles. Am zis sa raspund, ca poate a patit ceva. Raspund si vorbeste o fata, prietena de-ale ei, si ma intreaba pe mine daca o mai iubesc pe Berna.(...)

Am vorbit si tot zicea ca ii e dor de mine, ca ii pare rau de tot ce s-a intamplat si i-am zis ca eu cu ea nu mai am cum sa ma impac. Cat de mult am iubit-o, cat de mult am tinut la ea si imi vedeam familia si copii impreuna cu ea, acum as da timpul inapoi sa nu mai fiu cu ea, regret. Mi-a facut atat de mult rau simi-a gresit atat de mult si m-a facut atat de rau de ras la unele persoane, ca nu o mai vreau in viata mea. I-am zis ca daca ar fi in fata mea si mi-ar zice sa ne impacam, i-as spune ca nu”, a declarat Philip în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

Philip o iartă pe Berna, după ce aceasta l-a acuzat că a agresat-o

A fost momentul în care tânărul a tras-o la răspundere pe fosta lui iubită pentru toate lucrurile pe care le-a făcut și le-a spus după despărțire. Philip i-a mărturisit Bernei că o iartă pentru tot și că-i dorește tot binele din lume, însă, între ei nu va mai putea fi niciodată nimic.

Citeste si: EXCLUSIV Philip de la Puterea Dragostei răspunde acuzațiilor Bernei. A agresat-o sau nu tânărul pe fosta lui iubită?

„I-am pus niste intrebari legate de ce a facut cat timp n-a mai fost cu mine impreuna si ea mi-a recunoscut. Am intrebat-o legat de scandalul din Centrul Vechi și a recunoscut. I-am zis ca i-a placut sa faca cearta pe la televizor si a zis ca-i pare rau, a zis ca incerca sa-mi atraga atentia. I-am zis ca nu s-a gandit la mama, la tata, la bunicii mei, care au stat cu ea in casa. Nu s-a gandit la ei inainte sa vorbeasca la televizor chestiile alea urate despre mine. Mama si bunica mea au fost foarte suparate pe ea.

Si-a cerut scuze, a zis ca-i pare rau pentru tot ce a facut. I-am zis: tu crezi ca pe mine scuzele ma incalzesc cu ceva sau se da timpul inapoi si a zis ca nu, dar n-are ce sa faca acum. I-am zis ca o iert! Sunt foarte credincios, am invatat o chestie de la Dumnezeu: Sa ierti pe aproapele tau. Eu te iert, dar nu mai vreau sa te vad niciodata in viata mea. Cand a auzit chestia asta a tacut din gura, nimic n-a mai zis. I-am zis ca nu mai pot s-o iubesc.

Sper sa fie sanatoasa, sa faca tot ce si-a dorit. Are niste vise de haine de modelling, sa apara la televizor. Ii doresc tot binele, dar nu mai vreau s-o vad niciodata”, a mai spus tânărul.