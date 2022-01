EXCLUSIV! Bianca Comănici îi răspunde lui Alexandru Bobicioiu! Ce spune despre o posibilă împăcare între ei doi? "Aș fi luat-o cu el de la 0 ca și cum trecutul nu exista"

In articol:

Bianca Comănici, câștigătoarea ambelor sezoane de Puterea dragostei, se bucură de succes atât în carieră, cât și în plan sentimental. Are diverse proiecte profesionale foarte apreciate de public, iar pe cealaltă parte este foarte curtată, chiar și de unii dintre foștii iubiți.

Bianca Comănici îi dă replica lui Alexandru Bobicioiu

Bianca Comănici și Alexandru Bobicioiu[Sursa foto: Instagram]

Bianca și Bobicioiu au format un cuplu în perioada în care ambii erau concurenți la Puterea dragostei. Cei doi nu au mai vorbit mult timp după despărțire, ba chiar nu se suportau. Însă, timpul a trecut, aceștia s-au maturizat și acum pot spune că sunt amici.

Însă, se pare că Alexandru Bobicioiu, conform declarațiilor lui din cadrul emisiunii "Totul despre Puterea Dragostei", a declarat că și-ar dori mai mult și anume împăcarea cu fosta lui iubită. Într-un interviu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, Bianca Comănici i-a răspuns sincer fostului ei iubit, referitor la acest subiect.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

"Aș fi încercat o relație cu el, din nou, dar am auzit diverse zvonuri cum că abia a ieșit dintr-o relație și nu aș vrea să se supere fata aceea pe mine, ea e și cunoscută. Consider că da, ne-am maturizat, cum a zis și el și am putea discuta altfel, dar din punctul ăsta de vedere al relațiilor, el a cam rămas la fel. Am crezut că s-a schimbat, dar nu. În momentul de față nu mai am sentimente față de el. Aș fi luat-o cu el de la 0 ca și cum trecutul nu exista. Oricum, noi am avut o istorie cam dificilă, la modul că nu credeam că o să ajung să mai vorbesc cu el sau măcar să fim prieteni, pentru că începusem să ne urâm la un moment dat, dar acm suntem și noi maturi, nu mai gândim așa, doar că eu sunt o fire mai complicată. Mă gândesc de o mie de ori, nu îmi place să fac pe nimeni să sufere.", a mărturisit Bianca Comănici.

Citeste si: Bianca Comănici, pentru prima oară în rochie de mireasă! Ce s-a întâmplat cu vedeta imediat după ce s-a îmbrăcat! Avem imagini de groază

Bianca Comănici, adevărul despre postările cu Iacob

Bianca Comănici și Iacob [Sursa foto: Instagram]

Iacob este un concurent al acestui sezon de Puterea dragostei foarte iubit de public. Acesta a postat pe contul lui de Instagram, la story, imagini cu Bianca și i-a transmis că își dorește să o cunoască și este dispus să părăsească competiția pentru ea. De asemenea, a și precizat că este "cea mai frumoasă fată".

Tot în cadrul interviului exclusiv pentru wowbiz.ro, Bianca a explicat care este situația dintre ei doi și cum s-a ajuns la aceste postări.

"Faza cu Iacob a fost o provocare pe care i-am pus-o eu, o joacă. Nu e genul meu de băiat. Nu aș fi cu el. Nu i-aș da o șansă să mă cunoască.", a declarat Bianca Comănici.

Distribuie pe: