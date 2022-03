EXCLUSIV. Bianca Comănici l-a dat de gol pe fratele ei: ”A venit să ne spună că o să fie tătic”. Reacția lui Cristian i-a uimit pe toți: ”Mă însor”

In articol:

Cristian Comănici și Mariana Danilenco au fost invitați în platoul WOWbiz, în noua ediție a emisiunii ”Bărbați vs. Femei”, prezentată de Ștefan Ciuculescu și Bianca Comănici. Printre discuțiile despre tot ce s-a întâmplat între Cristian și Mariana la Puterea Dragostei, dar și-n afara emisiunii, au existat și alte dezvăluiri bombă legate de viața amoroasă a fratelui Biancăi Comănici.

După ce Mariana a susținut în fața tuturor că nu a avut niciodată sentimente pentru Cristian și că ea crede că nici acesta pentru ea, iată că Bianca aruncă bomba despre fratele ei!

”Nu e că nu pot să-l privesc în ochi, nu am nicio treabă. Nu vreau, nu-mi doresc. De persoanele de care mă detașez și nu vreau să mai am vreo legătură cu acele persoane, pur și simplu, nu pot să mă uit la acele persoane. Nu neapărat de el, am și prietene, care la fel. Pur si simplu, nu există pentru mine acele persoane. Nu e vorba că-mi greșește sau nu, dacă eu imi impun că persoana aia face ceva rău...Nu am avut sentimentele pentru el”, a spus Mariana, în emisiunea ”Bărbați vs. Femei”.

Bianca Comănici, despre Cristian: ”O să fie tătic”

După discuțiile contradictorii dintre Mariana și Cristian, Bianca a dorit să mai destindă situația și a făcut o glumă pe seama fratelui ei. Prezentatoarea a susținut că acesta a venit în platoul WOWbiz, să anunțe că o să devină tătic. Mai în glumă, mai în serios, Cristian Comănici a anunțat că urmează să se însoare.

Pe de o parte Ștefan Ciuculescu, care-l întreabă de ce se grăbește, iar pe de altă parte, sora lui, Bianca, cea care consideră că are o vârstă potrivită să facă pasul cel mare și să ajungă în fața altarului. Conversația dintre ei s-a lăsat cu multe glume și râsete.

Bianca Comănici: A venit să spună că o să fie tătic.

Ștefan Ciuculescu: Ce ai făcut, bă băiatule?

Cristian Comănici: Mă însor.

Bianca Comănici: Are și el o vârstă, imediat face 25.

Ștefan Ciuculescu: Te grăbești?

Cristian Comănici: Da.