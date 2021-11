EXCLUSIV Bianca Comănici, primele declarații după întâlnirea cu Livian din sala de judecată: „El m-a făcut să încep acest lucru”

In articol:

A fost o zi dificilă pentru Bianca Comănici! Astăzi s-a ținut procesul pe care ea l-a deschis împortiva lui Nelson Mondialu, tatăl lui Livian, cel cu care a avut o relație în trecut.

S-au cunoscut în casa „Puterea dragostei” și s-au îndrăgostit nebunește, dar lucrurile nu au decurs așa cum s-ar fi așteptat tânăra, care după despărțire a fost jignită și blamată pe rețelele de socializare de fostul ei iubit și de tatăl acestuia. Ulterior, Livian a șters postările defăimătoare, însă tatăl său a continuat să vorbească urât și să răspândească tot felul de zvonuri despre ea. Pentru că imaginea ei a fost răvășită grav în spațiul public, aceasta a ales să-și facă dreptate pe cale legală.

„Eu m-am dus cu inima curată, împăcată, că știu că nu am greșit față de nimeni. Mi-am dorit să fie dreptate. Din păcate, se continuă cu minciuni. Mi-aș fi dorit măcar în ultima instanță la o alta atitudine din partea lor, mai ales că am venit cu probe. Tot ce am susținut a fost cu probe.

Nu am vrut să încep un proces, dar Livian este cel care a umplut paharul. El m-a făcut să încep acest lucru. Am încercat să iau legătura cu ei, pentru a nu ajunge, totuși, la așa ceva. Nu a apreciat acest gest. Eu am crezut că vor înțelege, dar a trebuit să apelez la lege pentru că nu reușesc să fac singură dreptate.

Am început din martie. Am deschis două procese, unul dintre ele l-am pierdut. Nu știu din ce motive. Al doilea proces este pentru daune morale. Mi-a fost foarte tare afectată imaginea, am pierdut multe contracte din cauză că Nelson a discutat despre mine în ultimii doi ani. Am terminat relația, am crezut că va înceta și chiar și după un an și două luni de la despărțire, continuă să vorbească foarte urât despre mine.

Am raspuns la toate întrebările (n.r. din cadrul interogatoriului), am vrut să spun adevărul, am spus partea mea și nu pot să dau detalii despre ce s-a discutat, sunt lucruri confidențiale. Oamenii de acasă mi-au dat putere să spun lucrurilor pe nume”, a dezvăluit Bianca Comănici pentru WOWbiz.ro.

Ce a simțit Bianca Comănici când i-a văzut pe Livian și tatăl său: „A fost destul de dificil. Am simțit o repulsie”

A mers la Cluj însoțită doar de avocat și a stat față în față cu Livian și Nelson Mondialu, ceea ce nu a fost deloc ușor. Bianca Comănici a rememorat toate momentele în care a fost jignită atât ea, dar și membrii ai familiei ei.

„Pot să zic că a fost destul de dificil să-i văd. Am simțit o repulsie, din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu sora mea. Pe mine poți să mă jignești cât vrei, dar nu te lega de familia mea. Aveam o repulsie, nu neapărat față de amândoi, mai mult de el, de senior (n.r. Nelson). Nu înțeleg scopul (n.r. pentru care Nelson o jignește), dar aș vrea să-l aud, de ce face anumite lucruri. Cu ce i-am greșit acestui om?!

Dânsul susține ceva de genul ca el nu și-a dorit o noră ca mine. A trecut un an și două luni, hai sa ne vedem de treaba. De ce se continuă zi de zi această hărțuire?! Sunt deja 24 de luni, nu ai cum sa abuzezi de acest lucru. El are un număr mare de urmăritori pe Youtube, informația ajunge la foarte multe persoane, ceea ce pe mine mă afectează. Am pierdut contracte pentru că anumite colaboratori primeau mesaje despre mine și nu doar colaborări și băieți de care încercam să ma apropii. Sunt lucruri pe care cred că o să ajung în mormânt și nu o să le înțeleg”, a explicat vedeta Kanal D.

Procesul dintre cei trei va continua la anul. Bianca Comănici: „Va mai dura. Nu știu cum vor decurge lucrurile”

Din nefericire, procesul nu s-a terminat încă. Judecătorii au stabilit încă un termen pentru anul următor. Bianca Comănici spune cu părere de rău că nu voia să se ajunge până în acest punct, căci nu ar fi vrut să ajungă de la niște discuții la un proces în sala de judecată, însă nu va da înapoi până nu se va face dreptate. Cât despre Livian, aceasta spune că nu au avut tangențe și nu au vorbit mai nimic unul cu celălalt.

„Din păcate, nu, (n.r. nu a ieșit mai puternică din sala de judecată) pentru că s-a dat un nou termen pentru anul următor și cred ca va mai dura. Nu știu cum vor decurge lucrurile.

Dacă aș putea da timpul înapoi, nu aș face așa ceva. Sunt o persoană pacifistă, îmi place să fie pace, nu-mi place să fiu în cercuri. Îmi părea rău că am ajuns în punctul ăla. Nu era cazul, erau doar niște prostii. Doar un om care vrea să facă bani pe urma mea. Eu sunt subiectul lui principal până o să găsească alt subiect. Nu mai pot da înapoi. Așa cum am zis, îmi place să fiu sufletistă, dar nu e de făcut rău, e de făcut dreptate. Nu pot să fiu batjocura unui om căruia nu-i fac nimic. Înțelegeam dacă îl jigneam, atacam, dar dacă nu sunt în ce direcție ne îndreptăm. E bullying ceea ce face el. Eu am înregistrat ce vorbește el, iar cine ascultă rămâne oripilat. Eu dacă ascult, plâng.(...) Livian a fost mai rezervat, nu a spus nimic.

A durat două ore procesul, am stat ceva. A fost foarte greu. Îmi doream foarte mult să se termine odată. Abia aștept să ajung acasă”, a mai spus Bianca Comănici în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.