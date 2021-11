EXCLUSIV! Bianca Comănici, reținută pe Aeroportul din Istanbul. Avem întreaga poveste. Detalii în premieră din ce a trăit bruneta

In articol:

Bianca Comănici și-a luat o binemeritată vacanță de câteva zile și a decis să meargă în Turcia. Fericită, cu planuri mari de plimbare și relaxare, frumoasă bruneta chiar s-a fotografiat în avion și și-a anunțat fanii că a părăsit țara.

De ce a fost Bianca Comănici reținută pe Aeroportul din Istanbul

Bianca Comănici, prezentatoarea Wowbiz, și-a luat câteva zile libere pentru vacanță și a ales ca destinație Turcia. Dornică să se relaxeze și să plece din țară, frumoasa brunetă și-a făcut bagajul și s-a urcat în avion. Cum are o relație strânsă cu fanii ei și îi ține la curent cu tot ce face, Bianca a făcut un story în avion.

Însă, toate planurile sale au fost date peste cap de îndată ce a ajuns pe tărâmul turcesc. Bruneta a fost reținută pe Aeroportul din Istanbul de oamenii legii.

Citeste si: Cornel Palade a recunoscut motivul rupturii de Romică Țociu. „Ne-am certat de la..."- bzi.ro

Ghinioanele par să se țină lanț de Bianca Comănici! În urmă cu mai bine de un an, când era concurentă la Puterea Dragostei, brunetei i-a expirat viza și a primit interdicție de a mai intra

Bianca Comănici, primele declarații după ce a fost reținută pe Aeroportul din Istanbul

pe teritoriul Turciei. Numai că Bianca a crezut că această interdicție este valabilă un an, perioadă care s-a împlinit în luna iulie, și acum poate merge liniștită. Însă, în realitate, ea nu poate călători în Turcia pentru doi ani.

Bianca Comănici plecase în vacanță cu jurnalista wowbiz.ro, Cornelia Ionescu. Din păcate ea a revenit în țară, iar Cornelia a rămas singură în Turcia.

"Ne-am trezi de dimineață foarte încântate de ceea ce urma să se întâmple. Peripeția a început de când noi aveam de luat două bagaje, unul de mână și unul de cală, și nu am știut că îl pot lua și pe cel de cală. Ajungând în Istanbul, după Security, Cornelia a fost chiar în fața mea. Cornelia a trecut, eu am rămas, mi s-a scanat pașaportul de multe ori, nu a mers și mi s-a spus că va veni Poliția de Frontieră.

Am mers cu ei acolo unde mi-au spus, am crezut că este o procedură simplă, dar, din păcate, m-au ținut destul de mult acolo. Îi lăsasem Corneliai bagajul de mână, credeam că va fi simplu. Din păcate, am pierdut legătura cu Cornelia, mi s-a interzis să iau legătura cu ea. Mi s-a explicat că eu când am fost în Istanbul în iulie 2020 a trebuit să plătesc o amendă pentru că șederea a durat mai mult de 90 de zile. A fost o problemă de limbă, eu am înțeles că am interdiție pentru un an de zile, dar din păcate interdicția era de doi ani de zile. A venit și mi-a spus cineva din staff că nu pot intra în Turcia, pentru că nu am respectat termenul și mi s-a spus că zborul meu înapoi va fi la ora 8. Am fost foarte panicată, am început să plâng. Nu am știut cu cine să iau legătura, eu știam că eu am respectat regulile. Din păcate, nu am putut să mă opun, am preferat să fac ceea ce mi s-a spus. Nu mi-am dorit să fac vreun scandal, am vrut doar să ajung acasă în siguranță, cu toate că așteptam să se deschidă ușa și să mi se spună că pot să plec.

Le mulțumesc și celor care m-au tratat frumos acolo, pentru mine a contat. M-au respectat și m-au făcut să mă simt confortabil, deși eu mă asteptam la ce era mai rău.", a declarat Bianca Comănici pentru wowbiz.ro.