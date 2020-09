Bianca si Livian s-au iubit la ”Puterea Dragostei”

Bianca Comănci a vorbit, în exclusivitate cu reporterii WOWbiz.ro, despre motivele pe care le bănuiește cu privire la despărțirea lor.

”Acum sunt mai bine. Mi se întâmplă ca nopțile și diminețile să fie mai dificile, mă simt, nu știu, așa, obosită. Adică, noaptea adorm greu, iar dimineața mă simt obosită, nu mai am energia pe care o aveam înainte, îmi vine să mă întind înapoi în pat și să dorm toată ziua. Da, normal, încă mă refac din punctul acela de vedere, nu mi-a fost ușor după despărțire”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca Comănici de la ”Puterea Dragostei”.

Bianca a castigat doua sezoane de ”Puterea Dragostei”

Mai mult decât atât, una dintre problemele ei este că nu știe, de fapt, de ce s-au despărțit. Cel puțin, nu clar, nu concret. ”Am vorbit cu el. L-am întrebat de ce ne-am despărțit. Și este vorba de un cumul de factori, de părinții lui, de ce s-a întâmplat între noi... Nu a fost, oricum, clar ce mi-a spus, nu am înțeles și nu înțeleg nici acum. Dar asta e, el a ales altceva... Și nu, nu au fost problemele din trecutul meu, nici nu aveau cum având în vedere ce se întâmplă acum în relația lui. Dar ceva s-a întâmplat. Nu am vorbit cu Nelson, el nici nu mă interesează ce spune, deși mă atacă regulat, am încercat să vorbesc cu mama lui Livian, dar nu mi-a răspuns. Asta e, vom trece și peste asta, mergem mai departe”, ne-a mai spus frumoasa Bianca Comănici.

Bianca, în depresie după despărțirea de Livian: ”Am o stare foarte, foarte proastă de câteva zile”

”Deși am avut o zi bună, dimineața a început un pic mai prost... Mă așteptam să se schimbe pe parcurs pentru că am avut parte de niște chestii foarte frumoase și mi-am petrecut timpul cu niște oameni foarte frumoși și mă așteptam să îmi treacă starea. Dar, odată ce am ajuns acasă m-a luat somnul. Dar nu somnul ăla de oboseală, ci somnul ăla de vreau să dorm doar să nu mă mai gândesc la nimic. Adică am o stare foarte, foarte proastă de câteva zile, cam de vreo 3 zile. Și, nu pot, efectiv, sunt prea, prea, prea confuză, tristă, toate cele. După cum vedeți, nici nu prea am chef de vorbă, de nimic...”, a mărturisit Bianca Comănici de la ”Puterea Dragostei” pe contul ei de socializare.

Bianca Comănici e dezamăgită de Livian de la ”Puterea Dragostei”

„O să fiu foarte sinceră în momentul ăsta, cu toate că am avut fel și fel de declarații pentru că am fost destul de confuză, însă acum nu, nu mai este vorba despre nicio împăcare, poate peste câțiva ani, când îl voi ierta. Pentru că m-a lăsat brusc, când aveam cea mai mare nevoie de cineva alături. (...) Nu mi-a mai răspuns, i-am scris de câteva ori pentru că mi-aș fi dorit să rămânem prieteni, am avut o discuție de genul ăsta la un moment dat în care am hotărât că o să rămânem prieteni indiferent de relația dintre noi și totuși el a încălcat treaba asta și asta m-a făcut să fiu dezamăgită de el", a declarat Bianca Comănici.