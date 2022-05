EXCLUSIV Bobicioiu a recunoscut! Declarații neașteptate despre relația pe care o are cu Simina: "S-a înfiripat ceva"

In articol:

După numeroase zvonuri lansate în mediul online, referitoare la o posibilă relație cu Simina Loica, Bobicioiu a dat cărțile pe față. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a mărturisit că nu formează un cuplu cu frumoasa brunetă, însă nu a negat faptul că o place pe aceasta.

Citeste si: Ce mesaj i-a transmis Jador lui Bobicioiu după zvonurile că s-ar fi cuplat cu Simina: "Chiar dacă e iubire mare, nu se face chiar așa"| EXCLUSIV

Bobicioiu: "S-a înfiripat ceva"

Bobicioiu a mărturisit că Simina este o femeie frumoasă, a cărei prezență nu poate fi trecută ușor cu vederea. Cu toate acestea, fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a declarat că nu formează un cuplu cu cea care îi este încă soție lui Alex Zănoagă. Tânărul spune că, cel mai probabil, între el și brunetă există doar o atracție, căci nu s-a ferit să recunoască faptul că o place: "Nu, nu am nicio relație cu Simina în momentul de față și nici nu cred că voi avea vreodată, pentru că nu cred că putem fi mai mult decât prieteni.

Într-adevăr, am umblat o vreme, să zicem, mai mult noi doi din cauză că suntem prieteni buni, am vrut să o ajut cu Dominic, am vrut să o ajut pe ea să treacă peste chestia asta. Probabil că s-a înfiripat ceva așa, doar că ne placem, dar nimic mai mult. Nu este nimic între mine și ea.(...) Eu nu știu ce rezervă viitorul. Într-adevăr, o plac pe Simina, este o fată frumoasă, doar că nu știu dacă aș avea eu o relație cu ea sau ea ar putea fi într-o relație cu mine.", a declarat Bobicioiu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Alex Bobicioiu [Sursa foto: Captură video]

"E și chestia că este Zănoagă la mijloc, mă dă puțin înapoi"

Chiar dacă în acest moment el și Simina nu au o relație, Bobicioiu nu exclude posibilitatea de a forma un cuplu cu bruneta în viitor.

Tânărul a mărturisit că ar putea trece, într-un final, peste Alex Zănoagă, căci nu îl consideră un prieten atât de apropiat:

Citeste si: „Nu mai sunt cu Alex Bobicioiu!” Fanii au crezut că nu aud bine! Ce au dezvăluit Simina Loica și Bogdan Mocanu, în timpul live-ului

Citeste si: „Nu mai sunt cu Alex Bobicioiu!” Fanii au crezut că nu aud bine! Ce au dezvăluit Simina Loica și Bogdan Mocanu, în timpul live-ului

Mă dă puțin înapoi. Nu pot spune că este prietenul meu cel mai bun, este o cunoștință, doar ne întâlneam la petreceri, ne distram împreună, atâta tot. Pe prietenii mei din copilărie pot să-i numesc prieteni buni, cărora nu le-aș face lucrul ăsta. Oarecum s-a făcut și chestia asta cu confuzia, s-a enervat el, s-a supărat, are orgoliul lui de bărbat, pentru că eu am umblat o vreme numai cu Simina. Și cum am zis, poate și ea mă place pe mine, poate și eu o plac pe ea și poate din cauza asta s-a enervat puțin.", a adăugat fostul concurent de la "Puterea Dragostei", pentru WOWbiz.ro.

Simina Loica și Alex Zănoagă [Sursa foto: Captură video]