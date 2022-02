EXCLUSIV! Bogdan Mocanu nu are liniște nici când este într-o relație! Cine îi tulbură apele? "Astea sunt riscurile când ai o relație publică"

In articol:

Bogdan Mocanu este foarte iubit de public, având o comunitate mare de fani. Acesta a devenit celebru în urma participării în cadrul show-ului fenomen Puterea dragostei, pe care l-a și câștigat. Fiind persoană publică, Bogdan Mocanu se află constant în atenția fetelor, chiar și după ce a declarat că are iubită.

Bogdan Mocanu cucerește și când este într-o relație

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

În urmă cu aproximativ un an, Bogdan Mocanu a declarat public că este implicat într-o relație cu o tânără pe care o iubește foarte mult. Ba mai mult, de-a lungul timpului a dat de înțeles că ea ar fi aleasa. Cu toate acestea, Bogdan nu a scăpat de admiratoare, reușind în continuare să facă cuceriri.

Invitat în cadrul emisiunii "Detectorul de minciuni", moderată de Oana Radu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, Bogdan Mocanu a explicat cum se manifestă mai exact noțiunea de "cuceritor".

"Asta e o latură pe care o are fiecare bărbat, se cheamă instinct de vânător. Noi îl avem constant, dar atunci când întâlnim femeia pe care o iubim sau care ne provoacă cel mai frumos sentiment și cel mai mare interes, atunci, tot ce am învățat din toate experiențele pe care le-am avut cu femei, încercând să le cucerim, să le vânăm, atunci totul se canalizează pe femeia aceea și ea e cea mai mare pradă a noastră.", a declarat Bogdan Mocanu.

De asemenea, fostul concurent Puterea dragostei a dezvăluit și detalii despre relația în care se află în momentul de față. În acest sens, Bogdan vorbește despre situațiile în care intervine gelozia și cum rezolvă problemele.

"Nu îmi controlează telefonul direct, dar mă întreabă și eu nu prea știu să mint, știu să denaturez, să schimb subiectul, dar dacă îmi pui întrebarea, încep să râd, mă pierd și află. (...) Avem certuri și toată lumea cred că are certuri în relație, chestia asta ne ține cumva împreună, e dinamica aia, dar nu am avut niciodată pe tema că eu am altă relație sau să aibă ea în paralel.", a mărturisit Bogdan Mocanu, în emisiunea "Detectorul de minciuni".

Bogdan Mocanu, adevărul despre cuceririle lui

Dacă se află într-o relație, asta nu înseamnă că fetele nu mai roiesc în jurul lui Bogdan Mocanu. Totuși el are ochi pentru o singură persoană și anume, iubita lui, cu care formează un cuplu de 1 an și 2 luni. Bogdan a ținut să lămurească acest aspect din viața lui și, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Bogdan Mocanu a transmis un mesaj celor care sunt curioși de cuceririle pe care le face și mesajele pe care le primește în privat.

"Statutul meu de cuceritor, cum se spune, a rămas, doar că se focusează doar pe femeia cu care sunt. Pe scurt, simt să o cuceresc în fiecare zi pentru a nu interveni monotonia. Însă, odată cu semi-afișarea relației mele, nu au încetat oamenii, susținătorii să îmi trimită mesaje. Sunt conștient că astea sunt riscurile atunci când ai o relație publică sau ești o persoană publică ești mai vizat de cei care au o afinitate pentru tine și sunt ok cu asta, atâta timp cât nu vor fi comentarii sau mesaje care să afecteze relația mea.", a spus Bogdan Mocanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.