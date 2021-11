EXCLUSIV Bogdan Mocanu, sfaturi și povești despre carieră și relațiile toxice: „Am plâns în multe seri. Am avut discuția asta și cu soția mea”

In articol:

Bogdan Mocanu este una dintre cele mai cunoscute personalități publice din România, care are o cominitate impresionantă pe rețele de socializare. Este urmărit în număr mare de internauții, care vor să știe fiecare mișcare pe care o face. Doar că faima vine la pachet cu multe, iar obstacolele sunt la tot pasul.

Și-a dorit de tânăr să ajungă cunoscut, însă, nimeni nu a crezut în visul lui, ba chiar prietenii erau cei care încercau să-l descurejze, dar le-a demonstrat că s-a ridicat mai sus ca toți, iar satisfacția a fost pe măsură.

„Eu eram in liceu si ii spuneam unui prieten care avea bani de la parinti ca stai pe langa mine ca intr-o zi o sa fiu mare. Eu eram frizer si el a ras de mine. Au trecut trei ani, aveam un concert pe langa Iasi si era si el acolosi eram eu cu Jador si am intrat intr-un club si tot clubul striga numele meu, e satisfacator, nu am cum sa mint, dar cand e acolo un om care nu credea in tine, e si mai satisfacator”, a declarat Bogdan Mocanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Drumul spre faimă nu a fost deloc ușor și chiar și atunci când a devenit cunoscut a trebuit să înfrunte multe critici, din toată părțile.

„Am fost criticat pentru alegeri pe care le faceam atunci cand nu ma intreba nimeni daca am ce sa mananc a doua zi, am mai fost judecat pentru oameni cu care mi-am asociat imaginea, pentru foste. Lumea si in special romanii te judecat pentru absolut orice, iti gasesc pretexte si scuze la orice. Nu trebuie sa asculti ce spune lumea.(...)

As vrea sa-mi multumesc mie, am tras tare, nu m-am lasat batut. Am plans in multe seri, nu m-am lasat calcat in picioare de cei care au spus ca nu pot. As vrea sa-i multumesc lui Dumnezeu ca m-a tinut puternic cu tot cu boala asta, parintilor si pe ultima suta de metri iubitei mele pentru ca m-a facut mai destept”, a mai precizat vedeta.

Bogdan Mocanu, despre relațiile toxice: „Eu am mai avut discuția asta și cu soția mea”

Chiar dacă are doar puțin peste 20 de ani, Bogdan Mocanu a fost implicat în mai multe relații, unele dintre ele care nu au dus nicăieri, iar altele toxice. Și-a găsit, însă, fericirea în cele din urmă în brațele unei brunete misterioase, căreia nu vrea să-i dezvăluie identitatea, iar acum știe exact care este diferența dintre o relație toxică și una care are potențial. Ei bine, îi sfătuiește pe toți să lupte pentru ceea ce iubesc, însă să se asigure că au pentru ce.

„Femeia insemna stres, fericire, liniste si haos. Asta e rolul vostru, sa ne stresati, dar trebuie sa ne si linistiti.

In primul rand, cel mai important este sa aveti capacitatea sa faceti diferenta dintre o relatie toxica si o relatie care poate fi productiva, dar trebuie sa treceti prin niste etape. Eu am mai avut discutia asta si cu sotia mea. Parintilor nostri daca li se strica un pix, il reparau si-l foloseau. Asa era si cu relatia, se certau, dar pana la urma ramaneau impreuna. De-asta, inainte sa spui ca o relatie este toxica, trebuie sa fii sigur ca e toxica ca sa nu ratezi ceva frumos. Fiecare relatie are potentialul ei, trebuie sa fii dispus sa sacrifici si sa fii sigur ca merita. Nu o sa primesti nimic bun care sa te tina toate viata daca nu tragi din greu”, a mai declarat Bogdan Mocanu pentru WOWbiz.ro.