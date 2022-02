EXCLUSIV! Când ești soție de milionar, ai lumea la picioare! Neli Lucescu tratată ca o regină de șoferul personal. Imagini paparazzi

In articol:

Soția lui Mircea Lucescu a avut treabă în oraș și și-a rugat șoferul personal, un om apropiat al familiei de ani de zile, să o conducă la adresa dorită. Paparazzi WoWbiz.ro au surprins-o pe doamna Neli pregătită să meargă în oraș.

Soția lui Mircea Lucescu, însoțită la fiecare pas

Îmbrăcată ca o adevărată doamnă, cu haină de blană și ochelari de firmă, Neli Lucescu a fost așteptată la ieșirea din casă de șoferul personal. Un angajat vechi în familia Lucescu, nu doar că s-a conformat cu programul doamnei, ci o tratează ca pe o regină. După ce i-a deschis ușa bolidului și a așteptat să se așeze elegant pe scaunul din dreapta, șoferul merge la ținta impusă se șefa sa.

Neli Lucescu și șoferul personal [Sursa foto: Imagini paparazzi]

Neli Lucescu este o femeie extrem de discretă.

Deși îi este alături lui Mircea Lucescu de peste trei decenii, ea a preferat să stea în umbra soțului ei, să îl susțină și să se ocupe de familie.

"Eu am fost mai mult plecat, Neli a stat mai mult cu el, bunica lui ducea greul pentru că eu eram foarte tânăr și era normal în perioadele mele de vacanță să fiu numai cu Neli, Răzvan era foarte mic, bunica lui îl ducea la Bușteni, ne reproșează și acuma că îl lăsam toată vara acolo.

Dar crescând am început să-l iau cu mine, aproape în toate cantonamentele, când eram la Corvinul Hunedoara, dovadă că atunci când am plecat la Corvinul n-am făcut-o singur, am făcut-o cu toată familia, el a învățat cinci ani la Hunedoara.", a declarat Mircea Lucescu într-un interviu mai vechi.

Răzvan Lucescu: "Mama m-a învățat să iubesc"

Răzvan Lucescu, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Răzvan Lucescu a vorbit despre mama sa și despre lucrurile pe care le-a învățat de la ea.

"Cred că m-a învățat să iubesc, lucru care este cel mai important. M-a învățat să am respect față de oameni, să-mi pară rău de oameni, să dau o mână de ajutor. M-a învățat lucruri frumoase. Am și reproșuri de făcut. Nu m-a învățat să spun nu și să refuz atunci când ar trebui să o fac. Mi-e greu să iau o decizie pentru că știu că cuiva îi voi provoca ceva neplăcut, mi-e greu să resping, pentru că știu că pe celălalt o să-l fac să se simtă prost sau să sufere, iar lucrul ăsta îmi creează o mare problemă în interior și un mare consum.", a declarat Răzvan Lucescu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" de la Kanal D.