EXCLUSIV! Când se termină războiul? Numerologii au dat verdictul și au spus ce este scris să se întâmple anul acesta, cu noi, oamenii: "Ciclicitatea vieții este foarte puternică"

Situația actuală din Ucraina este îngrozitoare. Zi de zi se aud povești ale oamenilor care sunt disperați și se roagă neîncetat să se sfârșească războiul. Pe zi ce trece se fac negocieri, însă, până acum, în zadar. Oameni nevinovați continuă să moară pe capete, pierzându-și bunurile și toate lucrurile de valoare.

În general, mulți nu cred în superstiții, mituri, scrieri ale destinului, însă e bine să ținem cont de anumite lucruri în viață, pentru ca toate să se întâmple așa cum ne dorim noi. În această perioadă, în vreme de război, trebuie să ne luăm toate măsurile de precauție, astfel încât să fim protejați atât noi, cât și cei dragi nouă, din toate punctele de vedere.

Când se va încheia războiul?

Întrebarea care stă pe buzele tutoror este când va veni ziua în care nu vom mai fi martori la ororile războiului. Nimeni nu știe exact acest lucru, însă numerologii au făcut calcule și și-au dat seama, ghidându-se după semnificația cifrelor. Invitat în emisiunea WOWzodiac, moderată de Anamaria Ticea și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, numerologul Romeo Popescu a spus cât timp ar trebui să mai îndurăm situația actuală.

"Dumnezeu are o lege care spune așa: "Orice lucru începe, se și termnină". Ciclicitatea vieții este una foarte profundă și foarte puternică. Și atunci dacă această ciclicitate a vieții funcționează, noi în numerologie o studiem conform perioadelor revolutive după 9 ani, atunci orice lucru care începe, va avea și un final. Când? Numai Dumnezeu știe.", a declarat Romeo Popescu.

Ce se va mai întâmpla anul acesta?

Anul acesta este sortit schimbărilor, atât în bine, cât și în mai puțin bine.

Deja se vede acest lucru, însă numerologii avertizează că urmează situații care ne-ar putea lua prin surprindere. Romeo Popescu a spus la ce să ne așteptăm în perioada următoare, mai ales în ceea ce privește sectorul cuplurilor.

"Anul ăsta or să fie multe divorțuri pe relații, pe căsătorii care nu sunt bune, foarte multe. Toate relațiile afective emoționale, care se întemeiază anul acesta și merg pe direcția de sinceritate, de asumare a unuia către celălalt, de sinceritate în zona de sentimente. Toate aceste relații care se înfiripă anul acesta, pot avea un succes fantastic în viitor. Deci, este un an care vine și scutură din temelii relațiile care sunt bazate pe compromis, pe minciună, pe nesinceritate, pe tot felul de scheme financiare. Uite așa se duce treaba și ajungi să nu îți mai fie ok. Eu zic că dacă îți iubești bărbatul, îți iubești femeia, fii sincer cu el anul acesta și poți face minuni. Dacă nu, mai bine du-te și nu are sens.", a mărturisit Romeo Popescu, în emisiunea WOWzodiac.