EXCLUSIV Care este lucrul pe care și l-ar fi dorit Sonia Trifan de ziua ei și de care nu a mai avut parte de mult timp? Creatoarea de modă a dezvăluit totul: "Mi-e tare dor să..."

Invitată în platoul Wowbiz.ro chiar de ziua ei de naștere, Sonia Trifan a povestit despre dorințele pe care le are pentru perioada următoare, dar și despre clipele dificile prin care a trecut în pandemie, când a fost infectată cu coronavirus.

Sonia Trifan, recunoscătoare pentru oamenii pe care îi are alături

Sonia Trifan este înconjurată mereu de persoane care o apreciază pentru tot ceea ce face.

Acum, la ceas aniversar, vedeta spune că a realizat, de-a lungul timpului, că adevăratele cadouri pe care le primește de ziua ei sunt sănătatea și iubirea oamenilor din jur, ci nu gesturile materiale: "Eu sunt genul de persoană care apreciez foarte mult nu cadourile materiale, ci faptele pe care cei din jurul meu se străduiesc să le facă, gesturile, lucrurile mărunte, pentru mine astea sunt lucrurile care au o valoare imensă. Este foarte important să ai oameni lângă tine care te împing de la spate, care te sprijină, oameni care te iubesc, că de fapt despre asta e vorba.", a declarat Sonia Trifan, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Cât despre o dorință arzătoare pe care abia așteaptă să și-o îndeplinească, frumoasa blondină a mărturisit că îi lipsesc foarte mult prezentările de modă și vremurile când putea să îi încânte pe oameni mai des cu creațiile ei: "Mi-e tare dor să fac o prezentare de modă. Pe la sfârșitul lui septembrie facem o prezentare de modă în boutique-ul meu, o să fie o prezentare de modă foarte frumoasă. Mi-este foarte dor să fac lucruri frumoase, să îi încânt pe cei care ne privesc, să îmbrac manechine, să creez rochii. Anul acesta a fost un an pe care l-am dedicat muncii.", a mai adăugat vedeta.

Sonia Trifan[Sursa foto: Instagram]

Sonia Trifan a avut COVID-19

Perioada pandemiei nu doar că a împiedicat-o pe Sonia Trifan să își desfășoare munca așa cum și-ar fi dorit, ci a venit și cu momente dificile pentru creatoarea de modă, căci aceasta a fost infectată cu coronavirus.

Sonia a povestit că la început i s-a părut o banală răceală, însă lucrurile au devenit serioase pe parcurs și a trebuit să țină în permanență legatura cu medicii: "De Paște eu m-am trezit că am Covid. După un an și ceva în care nu am avut absolut nicio boală, nu am fost afectată, nu am avut nimic, pur și simplu am luat de la o clientă din magazin care a venit, noi ne-am dat seama că este foarte răcită, purtam măști, evident, toți, dar... Din păcate, a fost o perioadă foarte grea, pentru că mi-a fost extrem de rău, o săptămână m-am tratat ca și când eram răcită pur și simplu, nu am știut că am, am stat acasă în pat. După am fost nevoită să merg să îmi fac toate testele. A fost o perioadă foarte dificilă, de aceea spun că sănătatea este foarte importantă.", a încheiat Sonia Trifan, exclusiv pentru Wowbiz.ro.