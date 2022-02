EXCLUSIV! Cât valorează noua casă în care se mută Daniela Gyorfi? Vedeta ne-a spus tot adevărul! "Este o casă pe care o merit"

In articol:

Daniela Gyorfi este printre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Deși pentru mulți artiști, perioada pandemică a fost destul de grea, se pare că Danielei i-a priit. Aceasta și-a cumpărat casă nouă și abia așteaptă să se mute în ea, alături de fiica și soțul ei.

Daniela Gyorfi se mută în casă nouă

Până acum, Daniela Gyorfi și familia ei au locuit într-un apartament, însă nevoile cresc și lumea se dezvoltă, astfel că au decis să se mute într-o casă care să le ofere mai mult spațiu și confort. Vedeta a vorbit cu echipa WOWbiz.ro și a mărturisit cum se simte la nivel spiritual, odată cu această mutare și ce reprezintă, cu adevărat, acest pas în viața familiei ei.

"Cu siguranță este un lucru pozitiv, de când am pășit în această casă, am simțit energie pozitivă și deși este mai la ieșire din București și un pic mai retras, George a simțit și el acest lucru și ne-a plăcut la amândoi ca stare. Este un nou început, un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult și pe care m-a ajutat Dumnezeu să îl pot duce până la capăt.", a declarat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât valorează noul imobil al Danielei Gyorfi

După o descriere atât de frumoasă a casei, toată lumea se întreabă cât costă, totuși, imobilul în care urmează să se mute Daniela și familia ei. Tot în cadrul interviului pentru WOWbiz.ro, cântăreața a rupt tăcerea și a dezvăluit câți bani a scos din buzunar pentru a-și achiziționa locuința visurilor ei și ce sacrificii a făcut pentru acest lucru, împreună cu soțul ei, George Tal.

"Da, este o sumă de bani, dar să nu vă luați neapărat după cifre, pentru că mulți se dau mari, alții nu spun. Nu evit, dar este o casă pe care o merit, am muncit, pentru că pe lângă casă, trebuie să ai și ceva în casă, pe ce să dormi, etc, dar muncesc, o să muncim și le facem ușor ușor, pas cu pas și asta este de fapt, cel mai important. Nu este ceva de milioane de euro, e o casă pe care ne-am dorit-o și pe care am putut să o luăm, pentru că prețurile sunt așa cum sunt. Da, este efort, dar nu ceva nemaipomenit.", a spus Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.