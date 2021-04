EXCLUSIV Cătălin Moroșanu, declarații dure după ce a părăsit Survivor România! „Unii sunt mai Faimoși decât ar trebui să fie! Au sărit toți pe mine când…”

In articol:

Cătălin Moroșanu a intrat în direct în cadrul emisiunii Ștefa mixtă din platoul WOWbiz și a vorbit despre competiția Survivor România 2021. Celebrul sportiv a fost eliminat din show-ul de la Kanal D după ce a suferit o accidentare pe traseu, care nu i-a mai permis să continue lupa împotriva Războinicilor.

„Mai ții minte ce cap de porc aveam prima oară la interviu? M-am îngrășat că a fost Crăciunul, Sărbătorile. Acum sunt slăbuț. Până acum eram șaten, acum sunt roșcat. De-acum o să mi se spună Roșcatul, nu Moroșanu”, a spus Cătălin Moroșanu, care a slăbit vizibil în lunile petrecute în jungla din Republica Dominicană.

Cătălin Moroșanu la Survivor România 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cătălin Moroșanu, declarații sincere despre ce se întâmplă în echipa Faimoșilor

„Am încercat să țin echipa unită. La un moment dat nu am mai putut. A fost foarte greu șia devărata luptă era în interiorul echipei, nu pe traseu. A fost foarte greu și cred că a fost cea mai grea experiență pe care am trăit-o eu din toate concursurile la care am participat.

Indiferent ce se întâmpla in camp noi lăsam certurile deoaprte pentru că era foarte important să câștigăm. Am câștigat o parte din jocuri și am reușit să ne revenim, că aveam la un moment dat foarte multe înfrângeri.

E foarte greu când nu ai disciplină. Sunt foarte mulți Faimoși, mai Faimoși decât ar trebui să fie, și nu au disciplină. O parte dintre noi aveau disciplină, cum era Cosmin. Dar o parte nu aveau așa ceva și era foarte greu să îi mobilizez. Am încercat să dau din energia mea, nu m-am băgat în coflictele lor, deși mi-as fi dorit. M-am băgat pentru Elena și au sărit pe mine toți. Trebuia să fiu la mijloc ca să îi țin pe toți uniți și să nu aibă ceva personal cu mine. Rolul meu era de antrenor și nu a fost ușor, trebuia să îi țin uniiți, la un moment dat nu am mai reușit să fac chestia. Am o plăcere să susțin oamenii, să fiu lângă ei, dar la un moment dat nu s-a mai putut”, a povestit Cătălin Moroșanu după ce a părăsit competiția Survivor România 2021.