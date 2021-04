EXCLUSIV Cătălin Moroșanu rupe tăcerea! Adevărul despre taberele formate în echipa Faimoșilor de la Survivor: „Nu mai ascultau de mine, ascultau de Culiță””

In articol:

Cătălin Moroșanu a părăsit competiția Survivor România 2021 într-un Consiliu de urgență, după Jocul pentru recompensă. Celebrul sportiv, fost concurent din echipa Faimoșilor, a suferit o accidentare pe unul dintre traseele din Republica Dominicană și a ajuns la spital. Din păcate, în urma investigațiilor făcute, medicii au ajuns la concluzia că el nu va mai putea concura în show-ul fenomen de la Kanal D.

Vestea eliminării lui Cătălin Moroșanu a picat ca un trăsnet asupra concurenților de la Survivor România 2021 și, mai ales, asupra Faimoasei Elena Marin, care a plâns în hohote atunci când a aflat că sportivul părăsește competiția.

Cătălin Moroșanu, despre grupulețele din echipa Faimoșilor de la Survivor

În exclusivitate, în cadrul emisiunii Ștafeta mixtă, Cătălin Moroșanu, proaspăt eliminat de la Survivor România 2021, a mărturisit că cel mai greu i-a fost să treacă peste răutățile din echipă. Presiunea psihologică a fost unul dintre cei mai importanți factori din competiție, iar certurile și taberele formate în cadrul echipei Faimoșilor și-au pus amprenta și asupra psihicului său.

Echipa Faimoșilor de la Survivor România 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

„Au fost două momente importante. Primul moment important a fost când s-a certat Jador cu Culiță Sterp și s-a rupt prietenia dintre cei doi. Apoi a venit Sebi, care la rândul lui s-a împrietenit cu Culiță și a făcut un grup, iar grupul ăla nu mai asculta de mine, asculta de Culiță. Toată povestea asta la un moment dat m-a tras în jos. Nu am mai putut să mai controlez situația. Voiam să mă duc pe traseu să susțin pe cineva și nu puteam să o mai fac. E ca și cum ai un elev care se uită la tine urât și trebuie să îi dai toată energia ca să îi spui cum e bine. Nu mai simțeam chestia asta. Era și o luptă să depășesc toate astea, era o luptă și pe traseu. Concursul ăsta are mai multe laturi, are și latura care nu se vede de acasă.

Citeste si: Bombă la Survivor România. Rapidistul Ștefan Ciuculescu intră în competiția fenomen din Republica Dominicană

Citeste si: Câți bani a strâns Cătălin Moroșanu din donații pentru Sergiu Ciobotariu. Tânărul a vândut casa primită în dar

Citeste si: Zanni, în pericol de eliminare de la Survivor?! A încălcat regulamentul: „Luăm o decizie…” VIDEO

Cu foamea te mai descuri, dar răutatea m-a tras în jos psihic, am îmbătrânit doi ani acolo. Am si zis la Consiliu că pe 16 februarie era ziua fetiței mele și înloc să mă gândesc la asta eu mă gândeam la ce zicea ăla despre mine sau ce făceau în camp și săpam cu mâna goală în wc ca să îmi ocup mintea. A doua zi dimineață, cu rușine, mi-am amintit de ziua fetiței mele. Asta face Survivor, te face să uiți de lumea reală”, a mai adăugat Cătălin Moroșanu .