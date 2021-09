EXCLUSIV Câte kilograme a pus Nicole Cherry de când este gravidă? „Cireșica” a dat tot din casă: „De ce să ascund...”

In articol:

Nicole Cherry a participat recent la un eveniment monden, unde celebritățile din România au strălucit de-a dreptul. Viitoarea mămică a făcut mai multe dezvăluiri în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, unde a vorbit despre viața de mămică și cum s-a schimbat viața ei în ultimele luni.

„Credeți-mă că este foarte greu să găsești o rochie pentru o gravidă. Mă simt foarte bine, am venit cu fetița mea la un eveniment. D-abia aștept să venim și împreună de mânuță”, a declarat Nicole Cherry.

În mai puțin de săptămână, celebra cântăreață va intra în ultimul trimestru de sarcină. Ea susține că nici nu își dă seama cum de timpul a trecut atât de repede.

„Săptămâna următoare intru în ultimul trimestru de sarcină. A trecut atât de repede și n-am avut timp să procesez toată informația până acum. Mă bucur că mai e foarte puțin și o să ne bucurăm de ea și în realitate”, a adăugat vedeta, pentru WOWbiz.ro.

Nicole Cherry, dezvăluiri în exclusivitate! Câte kilograme a luat vedeta

Nicole Cherry numără zilele până când își va aduce „cireșica” acasă.

Artista în vârstă de 22 de ani a mărturisit că se gândește mai mult la viitor decât înainte. Întrebată câte kilograme a luat în plus de când este însărcinată, tânăra a mărturisit că s-a împlinit cu 6 kilograme pe care „nici nu le simte.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

„Mă gândesc mai mult la viitor ca înainte. Totul ține de ea, mă gândesc cum o să fie, cum o să o ajut în unele momente. Îmi doresc să fie totul bine. Cu siguranță, toate planurile pe care ni le facem acum vor fi prea mici pentru ceea ce o să ne ofere ea(..)

Am șase kilograme în momentul de față. Nu am de ce să ascund. Mă simt foate bune. Nu am simțit aceste 6 kilograme. Mă bucur că ea crește și se dezvoltă foarte bine. Sperăm că și ultimele 3 luni să fie la fel de bine și să le ținem sub control”, a recunoscut Nicole Cherry.

Citeste si: Nicole Cherry, dezvăluiri incredibile despre despărțirea de tatăl copilului ei: „O să fiu la fel de fericită”

În cazul în care vă întrebați dacă Nicole Cherry va naște prin cezariană sau naural, noi vă anunțăm că artista nu este încă hotărâtă. Vedeta vrea să vadă cum decurge ultimul trimestru de sarcină, să se mai documenteze și abia după va trage o concluzie.

„Nu am hotărât. Mă documentez atât despe cezariană, cât și despre nașterea naturală. Vreau să iau decizia cea mai bună pentru amândouă, se pot schimba multe în trei luni”, a dezvăluit cântăreața.