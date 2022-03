EXCLUSIV. Ce a avut de spus mama Geta, după ce fostul ei soț a venit neînsoțit la botezul nepotului: ”N-a avut curajul să o aducă la botez”

In articol:

Mama Geta a avut o intervenție video în emisiunea prezentată de Cornelia Ionescu, ”Online Story”, unde a vorbit despre ultimele noutăți din viața ei. Mama fraților Sterp a avut o viață nu prea fericită, din cauza problemelor cu fostul soț și pentru că a muncit foarte mult să-și îngrijească cei patru copii: pe Culiță, Ileana, Iancu și Geta.

Totuși, aceasta și-a găsit mereu puterea să zâmbească și să meargă mai departe, fiind o femeie foarte puternică, un exemplu de viață pentru multe tinere din ziua de astăzi.

În urmă cu câteva zile a fost Ziua Femeii, iar mama Geta a petrecut de zor alături de fiicele ei și Culiță Sterp. Vorbind despre cadouri, ocazii speciale, mama Geta a mărturisit că ea nu este omul care să facă sau să primească cadouri. Asta pentru că ea vede un cadou în toată munca pe care o depune zilnic.

” Eu nu prea sunt omul care să facă cadouri și nici nu prea aștept la rândul meu. Eu vreau să ofer cadou în fiecare zi, ți-am făcut de mâncare, am făcut curat, am făcut bani la piață, deci eu vreau să ofer în fiecare zi munca mea, asta e cadoul meu. Eu nu prea am fost în viața mea nici să-mi cumpăr mie și atunci nu neapărat că sunt cu ocazie specială, mi-a plăcut în fiecare zi să mă fac pe mine cadou prin felul de a fi, să muncesc, să zâmbesc, să le dau lor o stare bună la copii...și să ajungă cadoul unde trebuie”, a dezvăluit mama Geta, în emisiunea ”Online Story”.

Mama Geta [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce a avut mama Geta de spus despre fostul ei soț

Mama Geta a vorbit despre botezul nepotului ei, unde a fost prezent și fostul ei soț. Aceasta spune că tatăl copiilor ei este împreună cu o altă femeie, dar pe care nu a adus-o la marele eveniment din viața lor.

”Tatăl biologic stă și el cu o femeie de-o seamă cu el. N-a avut curajul să o aducă la botez, dar putea să o aducă, că eu nu mă supăr, nu sunt supărăcioasă. Trebuia să fie de la început prezent și să nu plece deloc, el e mai supărăcios, ce să faci. Bine că nu sunt eu, că dacă eram amândoi, să fi văzut”, a mai spus Mama Geta.

