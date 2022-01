EXCLUSIV! Ce mesaje le-a scris Irinel Columbeanu pe cărțile oferite Monicăi Gabor și Irinei? Dedicațiile spun totul! "Pentru totdeauna în inima mea"

In articol:

La câteva săptămâni de la lansare, Irinel Columbeanu se bucură de succesul e care îl are prima sa carte din trilogia pe care a scris-o.

Perioada comunistă, clanurile "băieților de București", privilegiații, afacerile și femeile, acestea sunt principalele ingrediente ale volumului "Ipocrația".

Subiectul principal vizează ipocrizia oamenilor "de pe vremea lui Ceaușescu" și întâmplări din perioada revoluției. Astfel, Irinel Columbeanu transportă cititorul într-o călătorie prin ultimii 64 de ani, traversând ultimele două sisteme economico-sociale.

Irinel Columbeanu a invitat-o pe Monica Gabor la cea de-a doua lansare de carte

Prima lansare a fost un succes, însă pentru Irinel Columbeanu nu a fost de ajuns, deoarece Monica și Irina nu i-au putut fi fizic alături, ci doar virtual, cu un mesaj de susținere. De data aceasta, autorul trilogiei a lansat oficial invitația către cele două, sperând ca, totuși, răspunsul să fie afirmativ. Acesta susține că dorința din partea lor există, însă din cauza acestei perioade pandemice, situația este incertă.

"I-am spus Monicăi să vină și ea la lansarea celei de-a doua cărți, care are loc în februarie. Și normal ar fi, fiindcă figurează și ea în acest cel de-al doilea volum, să vină. E chiar personajul principal. Și dacă vine ea, poate vine și Irina, dar mi-am dat seama că are școală. Mie mi-ar plăcea să vină, dar nu vreau să le încurc programul. Sunt convins că și ele își doresc să vină, dar acum să vedem dacă va fi posibil." , a precizat Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Irinel Colmbeanu, dedicații deosebite pentru Monica Gabor și fiica sa, Irina

În urmă cu puțin timp, Irinel Columbeanu a trimis capodopera și Monicăi și Irinei, în America, drept un cadou în avans pentru ziua de naștere a fiicei lui. Fiind niște persoane cu adevărat speciale pentru el, bineînțeles că autorul nu le-a livrat pur și simplu, ci împreună cu un mesaj, scris din suflet, pentru fiecare.

Pentru Irina, frumoasa lui fiică, și-a exprimat toată iubirea și s-a adresat ca un tată, care își adoră copilul.

"Fiicei mele Irina,

În așteptarea apariției tale, at least în cel de-al doilea volum și forever in my heart.", este mesajul scris pe prima pagină a cărții pentru Irina.

În ceea ce o privește pe Monica, fosta lui soție, i-a oferit indicații despre momentul în care își face apariția în carte, alături de un mesaj simplu și special.

"Monicăi,

Împreună cu cele mai curate și sincere gânduri ale mele.

P.S.: Cam pe la pagina 187, de-abia veneai pe lume:))", a scris Irinel Columbeanu în cartea trimisă Monicăi Gabor.

