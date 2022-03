EXCLUSIV! Ce poveste interesantă are noua piesă a lui Juno! Iată ce se ascunde în spatele titlului "Cafea și Tarot"! "E despre două femei din viața mea"

In articol:

Juno este un artist foarte îndrăgit de public. Deși nu este de mult timp în industria muzicală, a reușit să strângă destul de mulți fani, care îl iubesc și apreciază. Acesta formează de mult timp, chiar de au mai avut suișuri și coborâșuri, un cuplu cu Jo, o altă artistă de valoare a țării noastre.

Povestea din spatele piesei "Cafea și Tarot"

Juno [Sursa foto: Instagram]

De curând, Juno a lansat o piesă numită "Cafea și Tarot". Publicul a ascultat-o și apreciat-o în număr foarte mare. Versurile sunt profunde, chair par să ascundă o poveste de viață. Acest lucru a fost confirmat de Juno, ba mai mult, într-un interviu pentru WOWbiz.ro, a spus care este aceasta.

"Inspirația pentru piesă mi-a venit după ce două femei din viața mea, care fac parte activ din ea, au încercat experiența asta de a se duce la tarot și veneau și îmi ziceau chestii despre mine și mie nu îmi plăcea să le aud. Le ziceam să termine cu prostiile, să mă lase în pace, nu vreau să știu ce sunt astea, că au înnebunit la cap, chestii de genul. Până au început să se întâmple niște lucruri cu chestiile alea și la un moment dat mi-a venit să fac piesa asta, "Cafea și Tarot". Mesajul ei e legat și despre un vis, care a avut cumva legătură cu niște chestii din zona și povestea asta, care mi-a adus o conștientizare acceptarea lucrurilor care ne vin în viață, de orice tip și mai bune și mai rele." , a povestit Juno, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce pregătește Juno în 2022?

Juno [Sursa foto: Instagram]

Juno nu se lasă și promite și pentru 2022 proiecte la nivel înalt. Acesta și-a făcut deja lista cu următoarele surprize pentru fanii săi, afirmând că este o perioadă cu mult succes.

"Am multe planuri pentru anul ăsta. Am avut multe drive-uri în ultimele luni, în ultimul an, am o perioadă foarte bună. Am tot anul pregătit schematic, știu ce piese dau, cam când le dau, deja următorul clip e gata, lam făcut odată cu celălalt. Am deja următoarea piesă, următoarea colaborare pregătită și deja sunt în discuții și pentru următoarea. Sunt niște piese care promit.", a declarat Juno, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.