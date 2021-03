EXCLUSIV Ce s-a întâmplat, de fapt, între Simona Braboveanu și Cristian Marinescu la Puterea dragostei: „Am vrut să îl bat”

In articol:

Simona Braboveanu a revenit în casa Puterea dragostei alături de fratele ei, Alex, iar cei doi au încins spiritele printre concurenții sezonului trei. Fosta concurentă a apărut pentru o singură ediție, însă și-ar dori să rămână în competiție și să fie din nou concurentă. La întoarcerea ei, Simona Braboveanu a intrat într-un conflict cu Marinescu, pe care l-a acuzat că miroase a „vrăjeală”.

În studioul WOWBIZ, Simona Braboveanu a declarat că nu i-a plăcut deloc de Cristian Marinescu și modul cum se comportă cu femeile. Mai mult decât atât, fosta concuentă de la Puterea dragostei a mărturisit că a fost la un pas de a se lua la bătaie cu el.

„Nu-l suport pe Marinescu, pentru că are un comportament foarte urât cu femeile. I-am spus că nu este genul meu și s-a supărat pe mine ca un cățeluș. A încercat să vorbească, dar eu nu am vrut să vorbesc cu el. Nu este genul meu. L-a deranjat foarte mult asta.

În poză parcă e mai frumos, dar în realitate nu este așa frumos. Toată lumea, Marinescule, râde de tine. Ce i-am făcut! Am vrut să îl bat. M-am abținut să îi trag o palmă, dar în schimb l-am împins. El venea în figuri la mine și vorbea așa de sus. L-am împins. Mi-a zis că am venit cu foarte multă vrăjeală, că am venit cu lecția învățată, dar ce lecție nu pot să îmi dau seama”, a povestit Simona Braboveanu, în exclusivitate în studioul WOWBIZ.

Simona Braboveanu, în conflict cu Cristian Marinescu [Sursa foto: Captura Video]

Simona Braboveanu își dorește să rămână în casa Puterea dragostei

Fetele nu au fost așa de încântate atunci când Cristina Mihaela a anunțat că Simona Braboveanu și-ar dori să rămână în casa Puterea Dragostei, în contextul scandalurilor pe care le-a provocat.

Cristina Mihaela, prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei: Simona își dorește să rămână aici.

Aya: E bine primită.

Seya: Fac ce vreau și ce simt.

Alexandra: Nu este vorba de asta, este vorba de demnitatea ta ca femeie. Te-ai aruncat în brațele lui.

Alexandra: Este vorba de respect, Simona, dar se pare că tu nu-l ai.

Simona: E, uite că eu n-am respect.

Cristian Marinescu se ceartă cu Simona Braboveanu: Te-am mirosit. Miroși a vrăjeală totală.