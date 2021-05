EXCLUSIV Ce s-a întâmplat, de fapt, între Sindy și Maria la Survivor România?! Fosta Războinică a spus adevărul: "Poate am fost prea dură cu ea"

In articol:

Sindy a fost invitată, astăzi, în platoul WOWbiz și a vorbit despre relațiile pe care le avut cu foștii colegi de echipă, dar și despre strategiilor celor din echipa Războinicilor.

Sindy, despre relația cu Maria

Fosta concurentă de la Survivor România recunoaște faptul că, atunci când Maria a pășit în competiție, a avut o părere destul de bună despre ea. Cu toate astea, situația dintre ele a devenit destul de tensionată, iar lupta pentru câștigarea probelor le-a pus și mai mult în dificultate.

Cu toate acestea, Sindy susține că nu a avut nimic personal cu Maria, ci doar știa de strategia cu care a venit de acasă.

Sindy și Maria[Sursa foto: Captură YouTube]

"În primele zile in care a venit era totul perfect, chiar imi placea de ea. Apoi am inceput să văd lucrurile. Poate am fost si eu prea dura cu ea, atunci cand am atacat-o. In Consiliu, desi nu am vrut să spun prea multe, am vrut să mă duc la ea personal, asa a fost să fie. Apoi m-am gandit ca poate ea nu a facut-o din răutate si nu si-a dat seama că ea așa mă tratează.

Eu am tăcut mult timp, apoi a fost un moment in care nu mai puteam si am explodat. Avea mare nevoie de mine sa castige acel punct si cred că ea nu ar fi castigat punctul daca nu o demoralizam pe Raluca cu toată energia mea. Si in camp parcă eram invizibilă. Eu nu am avut nimic personal cu ea, desi ea asa consideră. Ea a venit de acasă cu o strategie.

Cand au venit Vera și Maria, eu nu am făcut diferentă intre ele, eu ofer sansă fiecăruia. Dar după a inceput ea să facă cum a facut si nu am mai simtit sa am contact atat de puternic cu ea mai departe.

Eu a intrat foarte hotarata in competitie. Din exterior vedeam si eu asa cum vede publicul, acolo era totul diferit.", a declarat Sindy.

"Pe Albert l-am susinut tot timpul"

Susținerea față de Albert a fost încă de la început și chiar a încercat să comunice cât mai mult cu acesta în momentul în care a observat că nu mai aduce puncte echipei.

"Eu pe Albert l-am sustinut tot timpul, chiar si cand am ajuns acolo. Dar el chiar era bun, apoi a inceput sa piarda foarte foarte mult. Eu eram de partea lui si incercam sa il ajut, ii aratam cum sa arunce si ce sa faca, dar nu a reusit să se concentreze. El a avut o perioada foarte lungă în care a pierdut.", ne-a mai spus Sindy.