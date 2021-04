EXCLUSIV. Ce spune Ana Porgras despre Jador, cel care a votat-o spre eliminare. Fosta gimnastă, dezvăluiri despre faimos: ”Se simțea el a șasea roată de la căruță”

In articol:

Ana Porgras a vorbit la Ștafeta Mixtă despre eliminarea ei din competiția Survivor România 2021. Fosta gimnastă a mărturisit că nu este supărată pe Jador, după ce acesta a nominalizat-o spre eliminare. Ba mai mult decât atât, faimoasa a explicat că i-a zis lui Jador, atunci când l-a îmbrățișat, că nu este supărată pe el.

” Nu sunt suparata pe Jador, cumva m-am asteptat, dupa Consiliul de nominalizare. Sincer, ma asteptam, dar nu mi se pare corect. Mai erau oameni din echipa mea care puteau fi nominalizati din punct de vedere sportiv. Daca asta a fost decizia lui, i-am si spus cand l-am luat in brate ca iau matur ce se intampla si nu am de ce sa fiu suparata. Am inteles de cand am urcat in avion la ce ma duc. A fost prea devreme, asta e”, a spus Ana despre eliminarea ei din competiție.

De altfel, Ana Porgras spune că a avut cu Jador strict o relație de colegialitate și nimic mai mult, pentru că nu a simțit să aibă apropieri față de faimos.

” Cand a facut nominalizarea, imi place sa cred ca el nu se astepta sa ies, ca spera ca o sa iasa cineva de la Razboinici. Cu Jador am avut strict o relatie de colegialitate si atat. Nu am avut apropieri ca nu am simtit sa fac asta. In ultima parte a competitie am avut niste chestii, un schimb de cuvinte, dar nici din partea lui si nici din partea mea nu au fost cu rautate. Dar nu vreau sa cred ca m-a votat pentru simplul fapt ca i-am spus ca ar trebui sa stea mai linistit. Nu am spus nimic ce nu era adevarat, ca asta era adevarul”, a mai spus Ana.

Ana Porgras, despre revenirea lui Jador

Fosta faimoasă spune că Jador se simțea a șasea roată de la căruță, tocmai pentru că nu mai era apt să dea sută la sută pe traseu.

” Cand a revenit, Jador a avut cateva zile in care a fost foarte ok cu noi. Dar Jador avea uneori si niste reactii necontrolate la adresa lui. De asta si incercam sa il facem sa inteleaga ca nu era ok atitudinea lui. Se simtea el a șasea roata la caruță pentru ca nu mai era apt sa dea suta la suta pe traseu. Cred ca a avut multe momente in care a inteles ce i s-a tranmis. Dar daca a inteles cu adevarat nu am de unde sa stiu”, a conchis Ana Porgras.