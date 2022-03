EXCLUSIV! Ceartă mare în cuplul format din Alexandra și Codruț! Am aflat motivul pentru care cei doi nu mai locuiesc împreună: "Nu am încredere în loialitatea ei"

In articol:

Alexandra și Codruț au fost printre cei mai iubiți concurenți care au participat vreodată la celebrul show matrimonial difuzat pe Kanal D. Alexandra a fost chiar favorita sezonului 3 a concursului fenomen, fiind desemnată marea câștigătoare.

Ce se întâmplă în prezent în cuplul Codruț și Alexandra?

Cei doi au avut o relație cu momente atât frumoase, dar și unele foarte tensionate, însă sentimentele ce îi leagă, i-au unit și astfel au trecut peste toate obstacolele.

Codruț și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

În afara casei din care au ieșit, Codruț și Alexandra au avut parte de multe despărțiri și împăcări. Lucrurile păreau să meargă bine în ultima perioadă, însă, de curând s-au certat monstru. Codruț a fost prezent prin Skype în cadrul emisiunii "Online story by Cornelia Ionescu", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews și a povestit cum s-a ajuns în această situație.

“Nu pot să zic că suntem chiar despărțiți, dar ca în orice relație, sunt mici și mari certuri. Acum suntem bine, acum rău, dar nu pot să declar că ne-am despărțit oficial. Trebuia să mergem în vacanță și nu am mai mers. A luat bilete pe numele meu, iar în seara aceea ne-am certat. Nu a mai vrut să mergem. A fost o ambiție la mijloc. În seara acea nici eu nu am mai vrut să merg. Nu am mai vorbit, nu am mai discutat. (…) Am plecat din casa ei din București, ne-am certat prea tare.”, a declarat Codruț, la "Online Story".

Codruț, despre Alexandra: "Nu am încredere deplină în ea"

Codruț și-a deschis sufletul și a vorbit multe despre el și Alexandra. Acesta a dezvăluit faptul că există un lucru care îl frământă în legătură cu iubita sa și anume fideltatea.

“Nu am încredere deplină în ea. M-aș baza pe ea la un moment dificil, în ceea ce privește loialitatea, 100% nu. Eu nu știu parola ei de la telefon, nu știu cu cine vorbește ea, habar nu am. La capitolul ăsta nu bag mâna în foc. Dacă chiar aș păți ceva, da, ar fi acolo, dar cu loialitatea nu pot să zic că am încredere.", a mărturisit Codruț, în emisiunea Corneliei Ionescu.