EXCLUSIV Cel mai cunoscut impresar din România, declarații șoc despre perioada în care a avut COVID-19! ”M-am speriat foarte tare”! Radu Groza a spus ce a trăit în spital

Radu Groza a avut COVID-19, și nu într-o formă ușoară, motiv pentru a fi internat de două ori, atât pentru a se trata, cât și pentru a se recupera din punct de vedere al rezistenței organismului la virusul nemilos.

Radu Groza, cel mai cunoscut impresar din țara noastră, a trecut prin clipe dificile, în urmă cu ceva vreme, atunci când s-a îmbolnăvit de COVID-19. Partea rea a lucururilor a fost aceea că apreciatul manager muzical a fost nevoit să treacă prin mai multe etape pentru a se vindeca, întrucât organismul a avut de luptat serios cu virusul.

De altfel, Radu Groza a și recunoscut că situația lui a fost una delicată, drept dovadă nici nu a stat prea mult pe gânduri și s-a și internat de urgență la Spital. Surprinzător, nu la București, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea, ci, inițial, tocmai la Iași.

În momentul în care a văzut că testul i-a ieșit pozitiv, s-a speriat foarte tare, iar ce a urmat nu a fost deloc plăcut. A avut probleme grave cu respirația, dureri de cap și starea de sănătate, în general, era una foarte proastă.

”Am fost bolnav de COVID, în luna septembrie, anul trecut. Când am făcut testul și am ieșit pozitiv, m-am speriat foarte tare, nu știam ce să fac, mai ales că starea mea era una foarte proastă. Nu am vrut să spun nimănui, mai ales că atunci era o întreagă discuție pro și contra pe marginea subiectului în lumea artistică. Nu știam ce vor spune oamenii, în plus, aveam o stare de rău profundă, abia puteam să respir, mă durea capul și nu puteam să mă concentrez! Era rău….

După un moment de gândire, am găsit soluția. O cunoșteam pe doamna Profesor Dr Carmen Dorobăț de ceva timp. Am sunat-o și mi-a zis să vin la dânsa la clinică, la Spitalul de Boli infecțioase” Sfântă Cuvioasa Parascheva” din Iași, pentru o mai mare siguranță. Știam multe lucruri despre doamna profesor, și anume că este o adevărată specialistă în domeniu, și mă poate vindeca, fiindcă, repet, teama era imensă, iar la nivel mental, atunci când ai contractat coronavirusul, ești afectat. Am stat internat două săptămâni până m-am făcut bine și m-am negativat. Doamna doctor Dorobăț a avut grijă de mine cum nu se poate mai bine! Îi mulțumesc din suflet! Sunt foarte mulți oameni care îi datorează multe! Am rămas prieteni de atunci”, a declarat Radu Groza.

După ce a fost tratat la Iași, Radu Groza și-a revenit fizic, însă, cum era și normal organismul i-a rămas afectat în urma coronavirusului. De aceea, a mai apelat la Carmen Dorobăț, dar și la alți specialiști, pentru tratamentul post COVID.

”De curând am avut o experiență foarte interesantă. Sunt mulți oameni care rămân cu anumite probleme după COVID, așa cum mi s-a întâmplat și mie. Din această cauză, doamna profesor Dorobăț mi-a propus să merg la Patrik Medical Center la Băicoi, lângă Paralela 45, clinică privată care aparține familiei…., locul în care s-a recuperat recent și Gabriel Dorobanțu. Acolo, am avut parte de un tratament exceptional, pe care îl recomand tuturor celor care simt anumite stări după COVID, anxietate, oboseală sau dureri de cap și lombare. Este ideală o asemenea terapie. La mine, a funcționat perfect. De aceea, azi, sunt sănătos, și am un motiv întemeiat să le mulțumesc celor de la clinică și doamnei Carmen pentru modul în care au avut grijă de mine”, a conchis Radu Groza.