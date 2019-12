Claudia Pavel, alias Cream, trece prin clipe grele în acest moment. Vestea că tatăl ei a fost dus de urgență la spital a dărâmat-o.

Exclusiv: Claudia Pavel-Cream, distrusă! Tatăl ei a făcut infarct și a fost dus de urgență la spital

Atât ea cât și sora ei trec prin momente cumplite în prag de sărbători. Tatăl lor se află la un spital din Constanța, după ce i s-a făcut rău din cauza problemelor pe care le avea cu inima.

Bărbatului în vârstă de 67 de ani i s-a făcut rău și a chemat Salvarea, iar medicii au depistat că făcuse un infarct.

„Tatălui meu i s a facut rau ieri, la ora 6 dimineața. Nu ne-a zis nimic, noi fiind la Bucuresti, eu, mama, Paula (sora Claudie) si Noah. M-a sunat finul meu la 10.30 ca e cu tata la spital la Mangalia pentru ca i s a facut rau. Avea dureri in piept. De acolo a fost trimisa o ambulanta si l-au dus la Spitalul Judetean Constanta. A ajuns la 13.00 si pe la 17.30 medicii au confirmat infarctul. La ora 22.00 i-au facut o coronarografie si i-au pus 3 stenturi. Interventia a fost facuta de dr. Roberto Haret caruia as vrea sa-i multumesc, dar si intregului personal de aici. Tata este sub observatie la terapie intensiva si ma rog la Dumnezeu sa trecem cu bine de acest moment.”, a declarat Claudia Pavel in exclusivitate pentru wowbiz.ro.