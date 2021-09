EXCLUSIV Codruț, primele declarații despre despărțirea de Alexandra de la Puterea Dragostei: ”N-am înșelat-o, cum a zis ea”

In articol:

Alexandra și Codruț de la Puterea Dragostei și-au spus ADIO după mai multe luni de relație! Cei doi foști concurenți din competiția fenomen de la Kanal D au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, însă totul părea să fie bine. Totuși, după Marea Finală lucrurile nu aveau să fie tocmai ok între cei doi și au decis să pună punct relației.

Codruț a vorbit pentru WOWbiz.ro despre ruptura dintre el și câștigătoarea sezonului trei Puterea Dragostei.

”Initial, supararile mele la adresa ei au inceput intr-o seara. Eu nu i-am luat telefonul niciodata la control sau chestii de genul. Au inceput intr-o seara cand am vazut ca ea pastra, intr-un fel sau altul, legatura cu un baiat din exterior, care a fost adus si-n emisiune, dar nu vorbesc despre el. Tinea legatura aproape zilnic. Atunci am avut cu ea o mica cearta. De atunci a inceput sa scartaie treaba. Am trecut peste.

Eu am venit acasa (la Oradea), joia. Si vineri, aveam un prieten care a facut accident cu motorul si m-am dus sa-l vad. Ei nu i-a convenit ca eu am inceput sa ies pe afara, desi ii ziceam unde sunt, ii trimiteam poze. Ea mi-a zis sa stau acasa. I-am zis asa: Nu-i destul ca am stat acolo un an, inchis, la Bucuresti am stat tot inchis in casa, am venit in Oradea, vrei sa stau tot in casa? Dar ce, sunt la puscarie? Asa i-am zis. Nicidecum cum a zis ea. A fost cearta aia...”, a spus Codruț.

Codruț, primele declarații despre ruptura dintre el și Alexandra

Codruț a dezvăluit în emisiunea ”Totul despre Puterea Dragostei” că el nu a înșelat-o pe Alexandra, așa cum blondina ar fi dat de înțeles în mediul online.

”Initial, de la ea a pornit. Ea a cautat motiv de cearta, de la ea au pornit certurile. N-am inselat-o, cum a zis ea. Intr-adevar, la interval de patru zile am iesit in oras, m-am distrat intr-adevar, dar nu m-am pupat cu nimeni, nu am avut contact intim cu nimeni. Asta s-a intamplat la patru zile dupa ce n-am mai avut treaba cu ea”, a mai spus Codrut de la Puterea Dragostei.