EXCLUSIV! Concurentele "Bravo, ai stil" au încins o petrecere de zile mari după finală, dar nu toate au fost invitate! Adina Halas a dezvăluit misterul! "M-a invitat Bella"

In articol:

Adina Halas, finalista "Bravo, ai stil! Celebrities" sezonul 7, a fost invitată în emisiunea prezentată de Irisha și a vorbit despre Finală, dar și despre emoțiile pe care le-a trăit înainte să intre în direct.

Adina Halas, adevărul despre momentul din finală, alături de soțul ei

Adina Halas [Sursa foto: Captură YouTube]

Adina a povestit că proiectul la care a luat parte este o competiție frumoasă, dar în același timp și dificilă. După finalul show-ului, finalista a menționat că timp de o săptămână s-a odihnit și a dormit câte 10 ore pe noapte. Adina Halas a mărturisit că a rămas în relații bune cu toate concurentele în ciuda discuțiilor care au avut loc pe parcursul emisiunii.

Adina Halas a demonstrat pe parcursul competiției că este o femeie cu adevărat puternică și că știe ce înseamnă să te îmbraci cu stil. Momentul pe care l-a avut în finală i-a impresionat pe toți, inclusiv pe ea, venirea în platou a soțului ei fiind o reală surpriză. Adina Halas a povestit totul despre acele clipe pe care le-a trăit, într-un interviu realizat de Irisha și difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

"Nu mă așteptam ca soțul meu să vină în platou. Mi-a și zis că că aduce, apoi pleacă și se întoarce să mă ia când termin. Chiar nu mă așteptam să intre în platou, mai ales că nu are legătură cu media, pentru el a fost un efort. De-a lungul timpului, a mai apărut cu mine la diverse emisiuni, dar doar așa să îmi facă un hatâr. Faptul că și-a trecut peste emoții, un om care nu are legătură cu media, pe mine m-a impresionat, mi-a plăcut foarte mult. Eu nu auzeam, am crezut că este prin telefon și când l-am văzut că intră cu flori, am zis "Wow".", a declarat Adina Halas, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.

Citeste si: Adina Halas a izbucnit în lacrimi la finalul ultimei ediții „Bravo, ai stil! Celebrieties”! „Am simțit că e incorect!” Maurice Munteanu a răbufnit

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

De ce nu a fost prezentă Adina Halas la întâlnirea cu colegele ei, după finală

Adina Halas [Sursa foto: Captură YouTube]

Imediat după terminarea finalei, o parte din concurentele "Bravo, ai stil" s-au întâlnit și au încins o adevărată petrecere. Însă, nu toate fetele au fost prezente, acestea fiind Adina Halas și Viviana Sposub. Tot în cadrul interviului cu Irisha, Adina a explicat cum a aflat ea despre ieșire, de fapt.

"Pe mine m-a întrebat Bella în momentul în care ne schimbam și eram la vestiar. După ce s-a terminat filmarea în direct, m-a întrebat dacă vreau să merg la ea și am văzut că e 12 noaptea și i-am zis că nu pot să merg, pentru că eram foarte obosită, plus că i-am făcut program lui Serghei și voiam să fiu aptă să alerg după el. Știam că nu o să fac față, așa că am zis "nu, altă dată".", a povestit Adina Halas, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.

Într-un interviu anterior, tot cu Irisha, Viviana a susținut clar că nu a fost invitată la această petrecere. Adina Halas, prietena ei, vine cu un comentariu, încercând să lămurească situația.

"Probabil în cazul Vivianei așa a fost, nu a invitat-o nimeni. Nu știam asta despre ea, nu am apucat să vorbesc cu ea. Pe mine m-a invitat Bella, dar nu am putut să onorez invitația.", a mai spus Adina Halas, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.