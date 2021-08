EXCLUSIV Cristi Jitaru a recunoscut: „Pozele sunt 100% reale”! Ce replică i-a dat Monei

Cristi Jitaru și Mona [Sursa foto: Captura Video] 16:36, aug 4, 2021 Autor: Clara Ionescu

Cristi Jitaru și Mona s-au cunoscut în afara emisiunii Puterea dragostei. Cei doi au format un cuplu timp de 8 luni de zile. Relația amoroasă s-a încheoat în urmă cu puțin timp, după ce Jitaru și Geanina, cea mai bună prietenă a Monei, au fost surprinși în ipostaze intime.

Cei doi au fost fotografiați în timp ce se țineau de mână pe plajă, iar Mona se afla la cazare și dormea. Într-o intervenție video pentru WOWbiz.ro, Cristi Jitaru de la Puterea dragostei a recunsocut că pozele sunt reale, însă nu și ceea ce transmit ele.

„Toate subiectele astea m-au întristat. Pozele sunt 100% reale, însă faptul că o țin de mână pe Geanina nu cred că este un lucru atât de grav, pe cât crede Mona. Dacă stau cu ea pe șezlong nu cred că este un lucru grav. Ele două se cunosc de 7 ani. Eu pe Geanina o cunosc de dinaintea Monei. Dacă voiam să fiu, într-adevăr, cu Geanina, cred că băteam atunci când era cald. Acum nu aș face așa ceva niciodată, să mă dau la cea mai bună prietenă a Monei”, a declarat Cristi Jitaru, pentru WOWbiz.ro.

Cristi Jitaru vrea să se împace cu Mona [Sursa foto: Captura Video]

Ce relație este între Cristi Jitaru și prietena Monei

Cristi Jitaru de la Puterea dragostei a povestit despre momentele în care au fost făcute pozele. Fostul concurent a mărturisit că între el și Geanina este doar o relație de prietenie.

„E doar o prietenie între mine și Geanina. Făceam caterincă, râdeam, ne țineam de mână. Cineva ne-a pozat și a trimis. Ne-am ținut de mână un minut maxim. Mona lucrează în fiecare seară aici în club și ține foarte mult la somnul ei, am hotărât să nu o trezim să mergem la cumpărături. În momentul ăla noi am plecat să își cumpere Geanina un body, iar atunci s-a întâmplat cu poza ”, a spus Jitaru.

El a mai adăugat că Geanina, prietena cea mai bună a Monei, încearcă să îi împace pe cei doi. „Geanina încearcă să ne împace. Tocmai îi spunea Monei că nu are cum să creadă așa ceva. Dacă voiam să facem ceva nu făceam la mare, în văzul tuturor. Avem 7 ani de prietenie”, a mai spus fostul concurent de la Puterea dragostei.

Cristian Jitaru și Mona [Sursa foto: Instagram]

Cristi Jitaru vrea să se împace cu Mona

Jitaru de la Puterea dragostei a mărturisit că încearcă în fiecare zi să îi demonstreze Monei că între el și Geanina nu s-a întâmplat nimic. El vrea să se împace cu fosta lui iubită și să ducă la capăt toate planurile de viitor pe care le aveau împreună.

„Eu încerc în fiecare zi, am apropiat și paturile. Și când merg la club la ea merg și o întreb dacă are nevoie de ceva, dacă vrea să mergem și să ne plimbăm. Bagă tot felul de scuze. Vă spun sincer, noi aveam planuri de viitor, încă le mai am. Aveam de gând la anul să facem cununia civilă și tot la anul să facem și nuntă, tot la anul să facem și un bebe”, a declarat Jitaru.

Cristi Jitaru a recunoscut că nu se aștepta să fie atât de multe persoane care să își dorească ca el și Mona să se despartă. „Sunt foarte mulți oameni care își doreau să ne vadă despărțiți. Nu mă așteătam de la anumite persoane, anumiți amici. Am primit foarte multe mesaje și chiar nu mă așteptam la anumiți băieți sau fete să mă despart de Mona”, a adăugat tânărul.

Fostul concurent de la Puterea dragostei s-a dat de gol și a mărturisit că vrea să îi facă o surpriză Monei și să meargă într-o vacanță împreună.