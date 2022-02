EXCLUSIV! Cristian Comănici aruncă bomba chiar de Valentine's Day! Nu mai are iubită! "M-a înșelat"

In articol:

Cristian Comănici este fratele Biancăi Comănici, câștigătoarea a două sezoane de Puterea dragostei și în prezent, moderatoare emisiunii "Bărbați vs Femei", alături de Ștefan Ciuhulescu. Cristi a participat și el în cadrul show-ului matrimonial, iar acum are propria emisiune, numită "Nu te supăra, frate!", acolo unde concurează alături de sora lui, la diverse jocuri.

Cristian Comănici nu mai are iubită

În ceea ce privește viața sentimentală, Cristian Comănici este destul de discret și preferă să nu se afișeze de fiecare dată când are o idilă. În urmă cu ceva timp, acesta a dezvăluit că are o relație cu o tânără a cărei identitate nu a dezvăluit-o. Atunci când posta fotografii cu sau despre ea pe rețelel sociale, avea grijă să nu dea niciun indiciu despre cine ar putea fi.

Cu ocazia zilei de 14 februarie, când se celebrează Valentine's Day, sărbătoare de origine americană, prezentatorii WOWnews au acceptat provocarea de a răspunde celor mai indiscrete întrebări legate de dragoste și de relații. În acest sens, Cristian Comănici a avut cele mai bizare răspunsuri, semn că viața lui sentimentală nu mai este roz, așa cum era cândva.

"Reporter WOWbiz: Ești îndrăgostit?

Cristian Comănici: Mă uit în oglindă în fiecare zi și da, în rest nu. Just me, myself and I.

Reporter WOWbiz: După părerea ta, care e culoarea dragostei?

Cristian Comănici: Dragostea e morbidă pentru mine. Nu există momentan și nu cred că va mai exista în viitorul apropiat. Astfel, pentru mine, culoarea dragostei este negru.

Reporter WOWbiz: Când ai spus ultima oară "te iubesc"?

Cristian Comănici: Acum mult timp și nu o să mai spun prea curând. Nu mai zic niciodată "te iubesc". Să dau eu femeii putere, să știe că o iubesc? Niciodată.", au fost răspunsurile lui Cristian Comănici la întrebările de Valentine's Day.

Cristian Comănici dezvăluie motivul pentru care s-a despărțit de iubita lui

Dacă ne luăm după răspunsurile date de fratele Biancăi Comănici la întrebările pe tema iubirii, am putea spune că fostul concurent este rănit din dragoste. Însă, cel mai îndreptățit să vorbească despre acest subiect este chiar Cristian Comănici, motiv pentru care, prin intermediul WOWbiz.ro, a făcut lumină cu privire la viața lui sentimentală.

"Nu mai am iubită. Ne-am despărțit pentru că m-a înșelat. Am prins-o că vorbea prin mesaje cu altcineva. Nu o să mai zic niciodată "te iubesc"", a declarat Cristian Comănici, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Astfel, aflăm că fratele Biancăi Comănici este din nou un bărbat liber și singur. Din declarația lui, înțelegem că el a fost cel care a pus punct relației cu fosta lui iubită, motivul fiind infidelitatea acesteia.