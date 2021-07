EXCLUSIV Cristian Comănici, cu ochii înlăcrimați și cu gândul la Mariana de la Puterea Dragostei: ”Nu cred că suntem meniți unul pentru celălalt”. Dezvăluiri bombă despre fosta iubită

Cristian Comănici 18:08, iul 7, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Cristian Comănici a făcut dezvăluiri bombă despre relația lui cu Mariana de la Puterea Dragostei, după eliminarea din emisiune! Prezent în platoul WOWbiz.ro, fratele Biancăi Comănici a izbucnit în lacrimi, vorbind despre fosta lui iubită, Mariana, pe care o apreciază foarte mult și la care încă ține.

Cristian, un tânăr foarte sincer și direct, a dat cărțile pe față și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum a încercat să aibă o relație cu Nadia, pentru că a vrut să scape de suferința prin care trecea după despărțirea de moldoveancă. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a spus lucrurilor pe nume, fiind de părere că el și Mariana nu sunt făcuți unul pentru celălalt.

Cristian Comănici

Cristian Comănici, dezvăluiri exclusive despre relația cu Mariana de la Puterea Dragostei

”Cred că ăsta e cel mai mare regret al meu, că am lăsat-o acolo, și mi-e greu să vorbesc despre acest lucru. Sper să câștige această competiție, merită din suflet. Eu vorbesc cu toți cei cu care am vorbit în casă, într-adevăr, nu foarte des, dar vorbim. Oamenilor care mi-au fost aproape, le-am spus de la bun început că vor fi lângă mine, eu o să păstrez legătura cu toți cei care mi-au fost dragi în competiție.

Cristian Comănici

Nu pot să vorbesc. Nu pot să vorbesc, vă spun sincer. Asta este. Am avut o relație și cu Nadia, o încercare, dar cred că a fost mai mult o scăpare, am vrut să scap de suferința prin care treceam. Acum nu pot să spun că sufăr după Mariana, că mi-o doresc ca femeie în viața mea, pur și simplu este un om special pentru mine, i-am spus că va fi mereu un om special pentru mine, indiferent de ce va face și ce va spune, ea va fi omul care mi-a fost alături când mi-a fost mai greu, atât cât a putut, iar pentru asta are toată aprecierea din lume, cel puțin din partea mea.

Nu cred că suntem meniți unul pentru celălalt, mi-am dat seama de asta. Nu știu exact când, dar mi-am dat seama la un moment dat, nici nu cred că îmi doresc ca între noi să fie ceva la modul de relație, îmi doresc să fim unul pentru celălalt, să ne susținem, să fim prieteni.

Este greu, dar consider că viața este grea și toate lucrurile frumoase sunt greu de dobândit. Pentru mine nu este imposibil să îmi controlez sentimentele și emoțiile, eu mereu voi fi lângă ea, chiar dacă va avea o relație, voi fi mereu acolo pentru ea. Cu timpul probabil sentimentele mele de iubire vor dispărea sau se vor transforma în altceva. A fost o dorință foarte puternică din partea mea”, ne-a povestit Cristian Comănici.

Cristian Comănici