EXCLUSIV. Cristian Jitaru a vorbit cu ochii în lacrimi despre despărțirea de Mona de la Puterea Dragostei. Unde s-a produs ruptura: ”Nu merită să îmi mai bat capul”

Cristian Jitaru și Mona, foști concurenți ai emisiunii Puterea Dragostei, au ales să meargă pe drumuri diferite. Tânărul a fost prezent, în platoul WOWbiz.ro, la ”Totul despre Puterea Dragostei”, acolo unde a făcut dezvăluiri exclusive despre separarea definitivă dintre el și cea care i-a fost alături zece luni.

Jitaru a explicat faptul că lucrurile între ei doi se cam răciseră, însă nu din partea lui, ci din partea Monei. După incidentul de la mare, relația lor se clătina și apăreau multe neînțelegeri. De curând, Mona a filmat un videoclip cu un manelist, fiind condusă chiar de Cristian, care a și așteptat-o să-și termine treaba. Ei bine, sportivul a fost deranjat de faptul că iubita lui ar fi fost permisivă și ar fi dat numărul ei de telefon unui băiat, care n-ar fi avut nicio treabă cu videoclipul respectiv.

” De data aceasta, din punctul meu de vedere, nu mai poate cineva să fie Cupidon pentru mine și Mona. Între noi lucrurile se cam răciseră, dar nu din partea mea, din partea ei, cred că de când am fost la mare, de când a lucrat la mare trei luni. După cearta de atunci lucrurile se cam clătinau. Noi ne-am certat joia trecută, pe data de 14, pe 16 am făcut 10 luni de relație. Cearta m-a făcut să pun piciorul în prag și a fost joi, când a filmat un clip.

Înainte de clip am fost cu ea să filmăm un vlog despre cât de bine ne cunoaștem. De acolo de la vlog a început ploaia și mi-a spus să o duc la clip. Nu sunt genul de băiat să stau după o femeie să o urmăresc, să o controlez. Am întrebat-o dacă vrea să rămân la clip să o iau inapoi spre casă, pentru că ploua. A spus că da. La clip a dansat cu lăutarul pentru care a filmat. E logic în meseria ei să pună și mâna pe ea, mi-am asumat asta. Între timp a mai venit un băiat care nu avea treabă cu muzica sau cu clipul, era prieten cu lăutarii. Acel băiat s-a mai dat la două prietene de-ale mele și de-ale Monei. Am stat cu Mona două ore la clip, s-a terminat, iar apoi cameramanul i-a cerut numărul. Nu i-am spus nimic atunci când i-a dat numărul, mă gândeam ca e ok pentru ei, pentru mai multe clipuri.

Înainte să plece, tipul care a venit ultimul i-a cerut numărul Monei, iar ea i l-a dat. În momentul ăla m-a deranjat, am plecat de acolo și când m-am întors să îi salut pe băieți ei tocmai vorbeau „i-am luat numărul fetei ăsteia”. M-am simțit ca un papițoi. Pentru mine, ea în fața lor a părut o femeie accesibilă și eu am părut un văr de-al ei, un no name. Am ajuns în mașină și am întrebat-o de ce i-a dat numărul băiatului. Am înțeles că a dat numărul lăutarului și cameramanului, dar băiatul ăla nu avea nicio treabă și ea a spus „Să nu se simtă prost, de față cu ceilalți băieți”. El nu s-a simțit prost, dar pe mine m-a făcut de tot rahatul. Nu dai numărul chiar așa, având în vedere că eram și eu acolo. Din punctul meu de vedere, a greșit”, a povestit Cristian, în platoul WOWbiz.ro.

Cei doi au continuat să se certe prin mesaje, iar Cristian spune că Mona devenise indiferentă. Acela ar fi fost momentul când a realizat că nu are rost să își mai bată capul. Acesta îi cumpărase și un cadou, pentru aniversarea a zece luni de când erau împreună.

” Ne-am certat puțin prin mesaje după ce am dus-o acasă. Părea foarte indiferentă și mi-am dat seama că nu merită să îmi mai bat capul. Mă bucur că face bani, dar nu trebuia să dea numărul. M-am simțit ca ultimul om. Nu am mai vorbit până sâmbătă, iar sâmbătă mi-a dat mesaj și mi-a spus că dacă ea nu îmi dă mesaj, eu nu i-aș fi dat mesaj. Eu văzusem pe story că ea era ocupată, eu eram la meci. Sunt un băiat orgolios, dar când vine vorba de astfel de chestii nu pot să trec peste. Nu sunt preș, nu îți bate joc.

Eu știam că sâmbătă, pe data de 16 am făcut zece luni, cadoul era pregătit, ea cred că a și uitat. Cadoul îl comandasem cu o săptămână înainte, nu știam că o să ne certăm. După ce am vorbit sâmbătă, am vor bit abia luni. Ne-am întâlnit luni să vorbim față în față, dar eu voiam să îi dau cadoul de fapt”, a mai spus Jitaru.

Mona de la Puterea Dragostei i-a spus adio lui Cristian Jitaru

Jitaru a dezvăluit că Mona i-a dat trei motive, pentru care nu și-a mai dorit să formeze un cuplu cu el. ”S-a urcat în mașină la mine și mi-a spus „Vreau să-ți spun ceva” si i-am zis „Stiu ce spui, vrei să ne despărțim”. Si mi-a dat trei motive. A spus că noi nu avem un viitor împreună pentru că sunt dezordonat și întârzii. Al doilea motiv a fost cu controlatul, ea vorbind cu foarte mulți clienți ai clubului și odată am făcut un print screen să văd dacă șterge conversațiile. Iar al treilea punct, care mie mi-a pus capac, a spus „Eu cam de la mare nu prea mai am sentimente pentru tine”. Și am zâmbit așa ironic, și am spus „Înseamnă că nu mă mai iubești”. I-am spus „Ciudat, că eu încă mai am sentimente, nu voiam să se termine, credeam că ești ultima pentru mine”. Eu nu am de gând să țin o fată cu forța lângă mine, cred că pot avea o fată care chiar să mă iubească cu adevărat. Eu o respect în continuare ca femeie, ca fostă iubită”, a spus acesta, la emisiunea ”Totul pentru Puterea Dragostei”.

Cristian Jitaru a mărturisit că în prezent nu este tocmai ok, pentru că se obișnuise cu Mona. Acesta recunoște, din nou, că avea de gând s-o ceară de soție.

”Nu sunt ok, clar, dar o să fiu. M-am obișnuit cu ea, nu mă vedeam fără ea. Aveam de gând să o cer și de soție, dar poate Dumnezeu mi-a arătat că e mai bine că nu am făcut-o. Dacă nu mai are sentimente, poate să fie și cu inel și fără inel, și cu acte și fără acte”, a conchis Jitaru.

Cristian Jitaru si Mona [Sursa foto: Instagram]