EXCLUSIV. Cristian Jitaru are planuri de căsătorie cu Mona de la Puterea Dragostei: ”Am luat în calcul”. Cei doi foști concurenți au vorbit despre geloziile din cuplu

In articol:

Mona și Cristian Jitaru formează un cuplu de aproape un an, iar totul pare să fie frumos între cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei. Deși au mai existat certuri, ca-n orice relație amoroasă, iată că Mona și Jitaru au reușit să treacă cu brio peste ele și să-și vadă în continuare de povestea lor de dragoste.

După ce, în vara aceasta, s-a zvonit faptul că Jitaru ar fi înșelat-o pe iubita lui cu prietena ei cea mai bună, acum acesta a venit în platoul WOWbiz.ro și a dat cărțile pe față.

Citeste si: Mădălina și George de la Puterea Dragostei și-au spus ADIO?! Fosta concurentă a aruncat bomba, atunci când a fost întrebată de relația lor

Cristian a fost surprins, în această vară, pe o plajă, ținându-se de mână cu prietena cea mai bună a Monei. Ba mai mult decât atât, cei doi au fost zăriți și-n ipostaze tandre, însăMona a ținut să-i dea crezare partenerului ei și să nu bage în seamă gurile rele. Deși aceștia au dat uitării acel episod controversat, se pare că gelozia își face în continuare loc în povestea lor de iubire. Mona și Cristian au divergențe din cauza geloziei, însă reușesc să treacă și peste acestea.

Citeste si: Maria Lungu de la Puterea Dragostei, legătură misterioasă cu Mircea Eremia. L-a dat uitării definitiv pe Cristian Marinescu: ”Nu știu despre cine vorbești”

Mona: E gelos când te aștepți mai puțin. Ultima faza a fost acum cateva zile cand am plecat la un job si am un prieten care vine cu noi. M-am dat jos din masina lui Cristian si m-am urcat in față, fiind prietenul meu, si l-am pupat pe obraz, de salut. Si mi-a dat mesaj că a văzut un kiss și că o femeie măritată trebuie să stea în spate. Stai în spate când esti cu taxiul, dar el este prietenul meu.

Cristian: La mare, după cum știi, mi-a povestit că se duce la băieți la masă să facă bani. Noi când ne-am certat ea m-a blocat peste tot, și eu as fi făcut la fel. Pe facebook suntem blocati si acum. După o seară au venit trei băieti, a dansat cu ei, unul i-a cerut facebook-ul, ea i l-a dat, iar tipul respectiv a sunat-o după ce a ajuns acasă. Eu am răspuns la telefon, el când a auzit voce de bărbat a închis telefonul. Ce m-a deranjat a fost că ea mi-a luat telefonul și a spus „dă să îi dau mesaj să îi spun că mă bag la somn”.

Citeste si: Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția la TV cu câți bărbați s-a iubit înainte să fie cu el. Răspunsul Amaliei este surprinzător- bzi.ro

Mona: A reactionat urât, a spart usa la baie. Eu incercam sa ii explic ca nu am nicio treaba.

Mona si Jitaru

Cristian Jitaru, planuri de căsătorie cu Mona de la Puterea Dragostei

Jitaru a ținut să precizeze că sentimentele dintre ei doi au ajuns la alt nivel și că s-a gândit chiar și la căsătorie.

Cristian: Au ajuns la alt nivel sentimentele noastre, dar mai asteptam putin pana sa o cer. Trebuie să fiu pregătit sută la sută să fac pasul acesta. Am luat în calcul o căsătorie, dar trebuie să stăm și sub acelasi acoperis. Noi trebuia sa plecam in Turcia, nu am mai plecat pentru că Mona s-a simtit rau. Am stat în aceeasi casa, la mine, si nu este ceva rău.

Mona: În mod normal eu ar fi trebuit să fiu acasă cu copilul, mai ales că începe școala. Dar, fiind racita, nu am vrut să risc să îi dau răceală copilului.

Cristian: Ea are programul ei, eu îl am pe al meu, îmi place că nu este agasantă. Eu cred că nu o stresez, nu o sun mereu, nu o controlez. Nu îmi dă motive să nu am încredere în ea.

De altfel, fostul concurent de la Puterea Dragostei este mulțumit de Mona și pentru că tânăra mămică este foarte gospodină și știe să se ocupe de toate prin casă.

Jitaru: Eu am noroc cu Mona, este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Pe lângă faptul că are un copil, este o femeie responsabilă, știe să aibă grijă de casă.

Mona: E un pic leneș, dar este bărbatul pe care mi l-as fi dorit toată viața. Bărbații nu sunt așa cum suntem noi, sunt mai delăsători. Dacă aș face mâncare doar când am chef sau aș duce copilul la școală doar când am chef, nu stiu unde s-ar ajunge. Sunt lucruri pe care trebuie să le faci. Deja suntem într-o alta lume, în care femeia uneori produce mai mult decât un bărbat, și mi se pare normal ca și bărbatul să facă treburi casnice.

Mona si Jitaru