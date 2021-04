EXCLUSIV. Cristian Marinescu, interviu direct din Republica Dominicană. De la Puterea Dragostei a aterizat la Survivor România: ”Am făcut un traseu și m-am descurcat”

In articol:

Cristian Marinescu este unul dintre cei mai iubiți concurenți din casa Puterea Dragostei, iar drept dovadă e faptul că a ieșit de nenumărate ori favoritul publicului. Marinescu a primit șansa să meargă în Republica Dominicană, la Survivor România 2021, alături de Alexandra, după ce cei doi concurenți de la Puterea Dragostei au ieșit favoriți la votul celor de acasă.

Și-au făcut bagajele imediat și au zburat spre Dominicană, acolo unde au avut parte de momente de neuitat!

Cristian Marinescu a oferit, în exclusivitate pentru WOWbiz, un interviu în care ne-a mărturisit multe dintre secretele lui. Concurentul de la Puterea Dragostei a răspuns până și la cele mai incomode întrebări. Întrebat cum este experiența lui în Dominicană, tânărul de 23 de ani ne-a dezvăluit că totul este ca un vis pentru el.

” Am ajuns aici în urma participării mele la emisiunea Puterea Dragostei, așa cum știți. Am câștigat prin faptul că am luat poziția de favorit în gală. Am câștigat o excursie aici, în Republica Dominicană. Pot să spun că este un vis, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge la capătul lumii. Mă bucur de fiecare moment petrecut aici. M-am distrat, am vizitat, m-am simțit bine ”, ne-a spus Cristian Marinescu. Ba mai mult decât atât, concurentul de la Puterea Dragostei ne-a mărturisit că îi plac foarte multe fetele din Republica Dominicană.

Cât despre colegii lui din competiție, Marinescu crede că sunt extrem de invidioși în urma plecării lui în vacanță: ” Sunt geloși încă din momentul în care au aflat vestea că eu voi fi aici împreună cu o altă concurentă din casă, cu Alexandra. Încă de atunci. Este vorba de o săptămână pe care am petrecut-o aici...Ei sunt în casa Puterea Dragostei certându-se și eu sunt în Dominicană, stând la soare”.

Bucureșteanul a spus, în interviul acordat pentru WOWbiz, că a mers în competiția fenomen de la Kanal D să cunoască o fată, cu care să aibă o relație și poate chiar și-un viitor, adică o familie. De asemenea, Marinescu nu a ezitat să ne spună că în emisiune a intrat și pentru experiența unică.

”Sunt mai mulți factori. Eu și în emisiune când am intrat am spus de mai multe ori că am venit pentru tot ceea ce poate oferi această emisiune. De la o iubită continuând cu o relație stabilă, continuând cu un viitor alături de o persoană dragă mie. Nu mi-e frică să recunosc că într-adevăr am venit și să arăt lumii ce atuuri am eu și ceea ce pot să fac. Am luat-o ca o experiență nouă. Orice experiență nouă pentru mine este binevenită”, ne-a explicat Marinescu.

Cel care a ieșit de multe ori favorit în casa Puterea Dragostei nu se consideră o vedetă, după cum ne-a mărturisit chiar el. Acesta recunoaște că el se mulează foarte mult după oameni, semn că este și plăcut, dar și votat în număr extrem de mare.

” Nu mă consider o vedetă. Sunt plăcut surprins să vă atâtea mesaje și atâtea persoane care își expun gândurile și sentimentele lor prin tot felul de lucruri. Pot doar să le mulțumesc și să mă susțină în continuare. Știu să mă fac plăcut, știu să mă mulez după oameni. Nu pot să spun că am mințit, probabil au fost momente în care am fost foarte sincer, am sărit calul în niște aspecte, dar pe adevăr”, a adăugat Cristian.

Marinescu se vede câștigătorul sezonului trei Puterea Dragostei. Acesta susține că nu se va lăsa până când nu vor cădea toate măștile concurenților din acest sezon.

”Eu consider că am toate lucrurile necesare pentru a câștiga o competiție de această anvergură. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu evoluția mea în această competiție. Eu încerc să fiu cel mai bun în tot ceea ce fac și să demonstrez publicului că măștile vor cădea de pe fața tuturor concurenților”, a mai spus Cristian.

Cristian Marinescu

Cristian Marinescu, despre persoana pe care o urăște de la Puterea Dragostei

Cristian ne-a dezvăluit că persoana pe care n-o place absolut deloc este chiar fratele câștigătoarei primelor două sezoane Puterea Dragostei. Marinescu spune despre Cristian Comănici că nu este un băiat rău, însă încearcă să manipuleze restul concurenților.

” Bianca Comănici, eu te iubesc pe tine, dar pe fratele tău nu. Te iubesc, îmi place de tine, ești o fată frumoasă, dar pe fratele tău nu. Nu e ceea ce trebuie. El în sinea lui nu este un băiat rău doar că încearcă să manipuleze lumea din casă pentru a-i face lui anumite beneficii, să zic așa, din punct de vedere competițional. În exterior am ce să vorbesc cu el, cum și el a zis”, a dezvăluit Cristian Marinescu.

Cristian Marinescu, despre participarea la Survivor România

Cristian a fost spus pentru WoWbiz că ar accepta, cu siguranță, să facă parte din competiția Survivor România. Tânărul se simte pregătit pentru a intra într-o astfel de emisiune.

” Da, voi accepta. Mi se pare ceva colosal. Este o experiență unică. Da, clar aș face față. Am fost la Survivor, m-am uitat la concurenți, i-am studiat îndeaproape, nu din fața televizoarelor. Am făcut și eu un traseu și m-am descurcat de minune. La început pentru orice persoană este greu, dar nevoia te învață. Nu m-am născut în lux, dar am avut tot ceea ce mi-am dorit din partea alor mei. Consider că sunt destul de capabil să fac față oricăror situații limită”, a conchis Cristian Marinescu.