EXCLUSIV! Cristina Mihaela, primele declarații după finala Puterea dragostei, sezonul 4! A izbucnit în lacrimi! "Sunt eroul acestei povești"

Cristina Mihaela este prezentatoarea sezonului 3 și 4 al show-ului fenomen Puterea dragostei. Aceasta este extrem de apreciată de public pentru finețea, rafinamentul și sinceritatea de care dă dovadă de fiecare dată.

Cristina Mihaela vorbește despre câștigătorii sezonului 4, Puterea dragostei

Este un model atât pentru concurenți, cât și pentru publicul telespectator.

Cristina Mihaela

Cristina Mihaela a fost martor la poveștile de iubire care s-au creat în cadrul competiției. Câștigătorii acestui sezon au fost declarați Radu și Adelina. Moderatoarea, prezentă în platoul WOWbiz.ro, a vorbit deschis despre cei doi învingători, spunându-și părerea sinceră despre rezultatul final.

"Adelina așa e ea. Nu aputut să se exprime. Emoțiile și-au pus de fiecare dată amprenta asupra ei. Eu am încercat de-a lungul timpului, să o conving să spună ce are pe suflet, dar este mai introvertită. Mă bucur din suflet pentru Radu și Adelina! Ei au trecut peste foarte multe lucruri, pentru ca în final să fie câștigătorii sezonului 4, ambii.", a declarat Cristina Mihaela, în exclusivitatea, în platoul WOWbiz.ro.

Cristina Mihaela, mărturii sincere despre show-ul pe care l-a moderat

Cristina Mihaela

Cristina Dorobanțu a mai făcut parte dintr-un proiect celebr din televiziune și anume "Bravo, ai stil", show în cadrul căruia a ajuns până în finală.

Cu toate acestea, prezentatoarea consideră Puterea dragostei este proiectul vieții ei, o emisiune care va rămâne veșnic în sufletul său.

"Sunt eroul acestei povești de un an și șase luni. Ce am creat eu și ce am reușit să păstrez eu în suflet, toate întrebările, toate amintirile, toate încurajările, fac cât o mie de alte lucruri. Pe mine m-a marcat show-ul Puterea dragostei, în sensul în care, după această aventură, am ajuns la concluzia că mi-a fost dat să unesc suflete. A fost frumos și greu, foarte greu.", a mărturisit, Cristina Mihaela, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.

În timp ce povestea despre experiența sa în Turcia, Cristina Mihaela nu s-a mai putut stăpâni și a izbucnit în lacrimi. Prezentatoarea a dezvăluit cum a arătat ultimul moment în casa Puterea dragsotei și cum și-a luat la vedere de la tot.

"Ce s-a întâmplat acolo, când am plecat din casă, a fost fascinant. Au coborât oamenii din regie, au venit concurenții, m-au îmbrățișat. Știu doar că am primit un buchet de flori, pe care l-am ridicat la cer. Nu știu unde e, mi-aș dori să îl păstrez, la presat. Regret că nu l-am luat să îl păstrez la mine în casă mulți ani.", a povestit Cristina Mihaela, cu emoție, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro.