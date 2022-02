EXCLUSIV. Croitoreasa, care i-a realizat ținutele câștigătoarei ”Bravo, ai stil! Celebrities”, a muncit zi și noapte pentru ca Ruxi Opulenta să strălucească în emisiune! Cele două au o legătură specială: ”Este un exemplu”

In articol:

Flori este croitoreasa care a ajutat-o pe Ruxi Opulenta, cu realizarea ținutelor pentru ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Aceasta a făcut dezvăluiri exclusive pentru WOWbiz.ro, despre toată munca depusă pe parcursul emisiunii fenomen de la Kanal D. Flori ne-a povestit și cum a cunoscut-o pe Ruxi, acesta fiind un adevărat noroc pentru ea.

Designerul vestimentar a explicat cum a aflat că vedeta caută colaboratori, pentru a o ajuta să pună în practică tot ce avea în gând.

” A fost un noroc pentru mine, pentru că eu nici măcar n-o urmăream pe Instagram și o prietenă de-a mea, care o urmărea, a văzut story-ul ei, în momentul în care a făcut anunțul, cum că-și caută colaboratori pentru emisiune. Mi-a trimis prietena mea, m-a redirecționat spre story și eu i-am scris în privat un mesaj referitor la ce cerea ea acolo. Și norocul meu a fost să-mi răspundă Ruxi și așa ne-am întâlnit. În următoarea zi am și discutat. A venit, am discutat, dar atunci era prima zi, nu știa exact, nu avea deja ideile creionate. A venit cu ideea pentru prima gală...pentru că noi, inițial, vorbisem doar pentru ținutele de gală, așa am început. Atunci venise cu ideea pentru ținuta din prima gală, Red Carpet. Avea câteva idei și în final s-a decis la rochia aceea galbenă. S-a dus, a cumpărat materialul, tot ce i-am cerut și ne-am apucat de treabă”, ne-a dezvăluit Flori.

De altfel, aceasta ne-a recunoscut și pentru ce ținută a muncit cel mai mult: ”Cel mai mult am lucrat patru zile la ultima ținută, la cea albastră, care a fost în finală. Cu atât cât a avansat în emisiune, cu atât ținutele au fost mai elaborate și mai complicat de realizat”.

Flori [Sursa foto: Instagram]

Flori ne-a mărturisit și clipele dificile de care au avut parte, atât ea, cât și Ruxi, din cauza lipsei de timp.

Croitoreasa câștigătoarei ”Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul șapte, ne-a povestit că erau într-o mare viteză, mult stres, iar Ruxi ajungea să probeze ținutele și la ore târzii, după ce termina filmările.

” Nimic nu se face ușor. Nu mi-a fost ușor, pentru că am fost în criză de timp, tot timpul. Adică am fost într-o mare viteză și într-un mare stres, din cauză că nu aveam timp. Făceam probele la 1 noaptea, când era termina cu filmările în ziua respectivă, uneori rămâneam fără material, alergam să luăm material, pentru că nu aveam decât câteva ore la dispoziție. Foarte greu a fost din cauza lipsei de timp”, ne-a spus designerul vestimentar.

Ținuta realizată de Flori [Sursa foto: Instagram]

Flori a crezut în Ruxi Opulenta din prima secundă

Flori ne-a dezvăluit faptul că a crezut că Ruxi va câștiga competiție, încă din prima clipă în care a discutat cu ea și a înțeles ce idei are pentru emisiune. ” Da, eu i-am și spus, eu am crezut din prima clipă, din prima zi. A avut foarte mare încredere în ea, am văzut ce poate”, ne-a spus Flori.

De asemenea, aceasta susține că Ruxi a dat dovată de caracter, fiind un exemplu pentru multe persoane. Flori ne-a spus și ce mesaj i-a transmis Roxanei, imediat după ce a aflat că ea este câștigătoarea sezonului șapte BASC.

”M-am bucurat, am felicitat-o, i-am spus că am crezut din prima clipă în ea și că nu m-am îndoit nici măcar o secundă, deși ea de multe ori venea destul de demoralizată. A dat dovadă de mare caracter, are foarte mare încredere în ea, este o forță, este un exemplu pentru multe persoane”, susține croitoreasa.

Ținuta realizată de Flori [Sursa foto: Instagram]