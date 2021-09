EXCLUSIV! Cu câtă eleganță își plimbă Ioana Năstase AMENDA pe străzile din Capitală! Cum a încălcat legea soția lui Ilie Năstase

In articol:

Ioana Năstase, soția lui Ilie Năstase, a fost surprinsă de paparazzi WoWbiz.ro la o plimbare pe străzile din Capitală. Una dintre opriri a fost la mall.

Deloc atentă la locul de parcare, Ioana Năstase a comis o greșeală.

Ioana Năstase, amendată după ce a parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap

Elegantă, cu o ținută care nu o lasă să treacă neobservată, Ioana Năstase a plecat la plimbare cu mașina sa de lux. Probabil grăbită și neatentă, soția lui Ilie Năstase a parcat pe unul dintre locurile destinate persoanelor cu dizabilități. Pentru această neatenție, ea a fost sancționată, iar dovada că greșeala se plătește i-a fost pusă pe parbriz.

Vigilenți ca de fiecare dată, paparazzi WoWbiz.ro au surprins momentul și au așteptat să vadă reacția Ioanei Năstase. Surprinză, însă! Soția numărului 1 mondial nici măcar nu a observat că a primit amendă.

S-a urcat elegant la volan și și-a continuat traseul la mall, la o serie de cumpărături.

Paparazzi au urmat-o pe soția lui Ilie Năstase la mall și au avut surpriza să constate că Ioana nu este foarte atentă cum parchează mașina, dar când ai un astfel de bolid probabil nici nu te mai interesează că ocupi două locuri de parcare.

Mașina la volanul căreia a fost surprinsă Ioana Năstase este un Bentley Continentat CT Sport, care valorează în jur de 240.000 de euro. Bolidul este cadou din partea soțului ei, la scurt timp după ce s-au căsătorit.

”De data aceasta, mașina e de la Ilie.

Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: Wow, ce mașină frumoasă. Am fost imediat la reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, spunea Ioana Năstase la acea vreme.

Ce amendă primesc cei care parchează pe loc destinat persoanelor cu dizabilități

Amenzile pentru cei care parchează fără drept pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități au crescut, anul trecut, considerabil. Astfel, pentru această infracțiune amenda este curprinsă între 2.000 de lei și 10.000 de lei. De asemenea, legea permite și ridicarea autoturismului de pe locul de parcare respectiv.

”Conform Legii nr. 145 din 22 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap se sancţionează cu amendă de la 2.000 de lei la 10.000 de lei şi ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv”, a transmis Poliţia Română.