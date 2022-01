EXCLUSIV! Cu ce probleme se confruntă Sensy după Bravo ai stil? “Eliminarea a fost o ușurare"

In articol:

Sensy este una dintre cele mai iubite personaje din mediul online, având o comunitate mare de oameni care îi apreciază munca. Aceasta creează conținut legat de modă, beauty, colaborând cu diverse branduri pentru promovarea în mediul online, totodată, dezvoltând și implementând pentru acestea strategia de comunicare și conținutul digital.

Fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities", sezonul 7, activează de 15 ani pe social media, recent axându-se pe postările de pe contul de TikTok și cel de Instagram. Aceasta are și un blog, unde oferă sfaturi tinerelor care doresc să fie în pas cu moda, dar și povești interesante de viață.

Deși este o prezență mereu veselă și carismatică, în spatele zâmbetului ei se ascunde o timiditate mare, pe care cu greu reușește să o țină sub control. Invitată în cadrul emisiunii "[email protected]", difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, Sensy vorbește deschis despre problemele pe care le are și cum se manifestă.

"Sensy vine de la sensibilitate. Cumva, toată viața am vrut să scap de ea, pentru că a fi sensibil e greu, într-o societate atât de puternică, dar m-am mai îmbărbătat. De la an la an devin mai puternică. Încerc să îmi ascund sensibilitatea, să o acaparez cumva. Eu o privesc ca pe un defect, deși unii o privesc ca o calitate. Eu sunt foarte emotivă, plâng din orice și sunt foarte implicată în discuțiile oamenilor. Mă afectează multe chestii și psihic și fizic.", a declarat Sensy.

Bloggerița a avut un succes formidabil în cadrul show-ului fenomen, însă, se pare că drumul nu a fost unul ușor. Aceasta povestește ce a însemnat, de fapt, atât pentru ea, cât și pentru familia ei, eliminarea din cadrul competiției de modă.

"Plecare de la Bravo, ai stil a fost o ușurare din toate punctele de vedere, atât pentru mine, cât și pentru familia mea, care și ei erau acolo implicați. A fost primul proiect de televizor și nu știam cu ce se mănâncă. Am fost virgină! Am pus tot la suflet și mă încărcam cu toate energiile. A fost greu pentru mine.", a mărturisit Sensy, în exclusivitate, în emisiunea "[email protected]".

Fiind primul ei proiect TV, Sensy a avut foarte mult emoții, dar, cu toate acestea, nu regretă nimic, ba mai mult, este mândră că a evoluat din toate punctele de vedere. Aceasta își deschide sufletul în platoul WOWnews și explică cum a ajutat-o.

"Fiind o tipă foarte timorată și anxioasă în fața camerelor, proiectul m-a ajutat să vorbesc în fața camerelor fără să îmi tremure mâna sau să iau calmante. Nu știu dacă sunt potrivită pentru televizor, nici nu pot să zic că mi-am dorit vreodată.", a mai spus Sensy.

